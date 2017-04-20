Россия в овертайме обыграла Словакию в 1/4 финала юниорского чемпионата мира

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Юношеская сборная России сыграет со словаками в 1/4 финала чемпионата мира Сборная России в овертайме обыграла команду Чехии в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира 2017 года со счетом 5:4.

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