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Россия в овертайме обыграла Словакию в 1/4 финала юниорского чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии завершился победой российской команды в овертайме. Итоговый счет матча -3:2 в пользу сборной России.

В составе российской команды дубль сделал Иван Чехович. У словаков забивали Адам Ружичка и Милош Фафрак. В овертайме решающую шайбу забросил Кирилл Слепец. В полуфинале сборная России сыграет со сборной Финляндии.

Юниорский чемпионат мира

Попрад (Словакия)

1/4 финала

Матч

Россия (U-18) - Словакия (U-18) - 3:2 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы:

Чехович (Свечников), 5:36 (1:0). Ружичка (Лишка, Балаж), 30:35 (1:1). Фафрак (Лишка), 34:02 (1:2). Чехович (Свечников, Саморуков), 41:14 (2:2 - бол.). Слепец (Колтыгин), 68:42 (3:2).

Место и дата

20 апреля 18:30, , Онлайн-трансляция

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