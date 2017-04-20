Россия в овертайме обыграла Словакию в 1/4 финала юниорского чемпионата мира
Матч 1/4 финала
юниорского чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии
завершился победой российской команды в овертайме. Итоговый счет матча -3:2 в
пользу сборной России.
В составе
российской команды дубль сделал Иван Чехович. У словаков забивали Адам Ружичка
и Милош Фафрак. В овертайме решающую шайбу забросил Кирилл Слепец. В полуфинале
сборная России сыграет со сборной Финляндии.
Юниорский чемпионат мира
Попрад (Словакия)
1/4 финала
Матч
Россия (U-18) - Словакия (U-18) - 3:2 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Чехович (Свечников), 5:36 (1:0). Ружичка (Лишка, Балаж), 30:35 (1:1). Фафрак (Лишка), 34:02 (1:2). Чехович (Свечников, Саморуков), 41:14 (2:2 - бол.). Слепец (Колтыгин), 68:42 (3:2).
Место и дата
20 апреля 18:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически