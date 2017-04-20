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Российские боевые роботы задержаны на пути в Китай

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В четверг 20 апреля сотрудники аэропорта Шереметьево задержали студентов и инженеров Московского технологического института с партией боевых роботов российского производства.

Команда МТИ направлялась на международный турнир боевых роботов 2017 FMB Championship, который состоится 22 апреля в Наньчане (Китай). Волокита с перевозкой груза началась из-за его перевеса и «неформата». По словам работников Шереметьево, крупногабаритный багаж не подходил ни под одно описание, предъявляемое авиакомпанией.

В итоге инженерам пришлось развернуть оперативный штаб, на месте разобрать роботов, облегчить броню и снова их собрать.

«Нам объяснили, что Air China не принимает багаж весом свыше 32 кг, его нужно оформлять через грузовой аэропорт. Есть исключения, но боевые роботы в них явно не входят, — прокомментировал представитель сборной.

Сборная России прошла досмотр в Москве, однако впереди еще ночная пересадка в Китае на рейс в Наньчан. Как отреагируют на боевых роботов в аэропорту Пекина, пока неизвестно.

Российская команда впервые принимает участие в международных соревнованиях. Студенты и инженеры МТИ пять месяцев собирали роботов в гаражах, готовясь к битве. В состав сборной вошли три команды: Solarbot (Москва), «Деструктор» (Казань) и Energy (Питер), принимавшие участие в Национальном чемпионате «Битва роботов».

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