«Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт». Стартовые составы

«Лос-Анджелес» предлагает Ибрагимовичу контракт с зарплатой в пять миллионов фунтов в год

Интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу проявляет «Лос-Анджелес», который начнет выступления в MLS со следующего сезона. Об этом сообщают британские СМИ.