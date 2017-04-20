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«Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом».

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Шоу, Байи, Рохо, Валенсия, Каррик, Погба, Лингард, Рэшфорд, Мхитарян, Ибрагимович.

«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Спайич, Аппиа, Обрадович, Дендонке, Анни, Тилеманс, Кипчу, Ачимпонг, Теодорчик.

Матч начнется в 22:05 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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