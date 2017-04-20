«Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт». Стартовые составы
Стали известны стартовые
составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед»
и «Андерлехтом».
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро,
Шоу, Байи, Рохо, Валенсия, Каррик, Погба, Лингард, Рэшфорд, Мхитарян,
Ибрагимович.
«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи,
Спайич, Аппиа, Обрадович, Дендонке, Анни, Тилеманс, Кипчу, Ачимпонг, Теодорчик.
Матч начнется в 22:05 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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