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«Зенит» обыграл «Автодор», в первом раунде плей-офф петербуржцы сыграют с ВЭФом

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома победил «Автодор» со счетом 89:78, одержав 14-ю победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал Ник Миннерат – на его счету 27 очков. Также 20 очков набрал защитник саратовцев Джош Адамс. У петербуржцев больше всего очков (14) у Евгения Валиева.

Вне зависимости от последнего матча с «Калевом», который пройдет в Эстонии 23 апреля, сине-бело-голубые займут второе место по итогам регулярного чемпионата. Команда Василия Карасева в первом раунде плей-офф встретится с ВЭФом  – клуб из Риги финишировал в таблице на седьмой строчке. 

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