Джокович обыграл Каррено Бусту и вышел в 1/4 финала турнира в Монте-Карло
Матч 1/8 финала турнира АТР
серии «Мастерс» в Монте-Карло между испанцем Пабло Каррено Бустой и сербом
Новаком Джоковичем завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча
– 6:2, 4:6, 6:4 в пользу Джоковича.
Матч продолжался два часа и 26
минут. Джокович сделал два эйса при пяти двойных ошибках. У Каррено Бусты в
этих показателях значится ноль.
В 1/4 финала Джокович сыграет с
бельгийцем Давидом Гоффеном.
Турнир АТР
«Мастерс»
Монте-Карло (Монако)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 4 273 775
1/8 финала
Матч
Каррено-Буста П. (Испания) - Джокович Н. (Сербия) - 2:6, 6:4, 4:6
Место и дата
20 апреля 18:20, , Онлайн-трансляция
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