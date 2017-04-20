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ЦСКА во второй раз обыграл «Басконию» в 1/4 финала Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Второй матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Басконией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 84:82 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 16 очков. У «Басконии» 22 очка набрал Родриг Бьебуа. ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. Серия продолжается до трех побед. 25 апреля в Испании состоится третий матч.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Баскония».

Евролига. 1/4 финала

Матч

ЦСКА - Баскония - 84:82

Место и дата

20 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция


 Счет в серии – 2-0


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