ЦСКА во второй раз обыграл «Басконию» в 1/4 финала Евролиги
Второй матч 1/4 финала
баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Басконией» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча - 84:82 в пользу ЦСКА.
В составе победителей самым
результативным стал Милош Теодосич, который набрал 16 очков. У «Басконии» 22 очка набрал Родриг Бьебуа. ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. Серия
продолжается до трех побед. 25 апреля в Испании состоится третий матч.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию матча ЦСКА – «Баскония».
Евролига. 1/4 финала
Матч
Место и дата
20 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 2-0
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