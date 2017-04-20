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«Звезда» вышла вперед в серии с «Астраханочкой», «Динамо-Синара» победила «Кубань»

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Мария Дудина (слева) против Людмилы Постновой
Мария Дудина (слева) против Людмилы ПостновойИсточник: ГК «Звезда»

В четверг в женской суперлиге стартовали серии ¼ финала плей-офф.

Подмосковная «Звезда» одержала победу над действующим чемпионом – «Астраханочкой», обыграв команду Михаила Серегина (33:30).

У «Звезды» восемь точных бросков совершила Наталья Винюкова, а самым результативным игроком матча стала бывший игрок команды из Звенигорода Кристина Кожокарь, на счету которой десять голов за «Астраханочку».

Также хозяин победил в еще одной серии. «Кубань» под руководством главного тренера сборной России Евгения Трефилова потерпела поражение от «Динамо-Синары» в Волгограде (24:28).

В других сериях фавориты были сильнее. «Ростов-Дон» обыграл в Невинномысске «Ставрополье-СКФУ» (44:27), а «Лада» – в Москве «Луч» (29:24).

Суперлига

Женщины

Плей-офф

¼ финала

1-е матчи

«Звезда» (Московская область) – «Астраханочка» (Астрахань) – 33:30 (17:12)

«Звезда»: Тиханова (4/24), Кушнырь (2/9), Шулега (0/3); Закордонская (4), Винюкова (8, 2 мин), Климанцева (6, 4 мин), Егорова (3, 2 мин), Галай, Листопад (1), Курбанова, Никитина (4, 4 мин), Алексеева (1), Илларионова (2 мин), Дудина (6), Шукалова.

«Астраханочка»: Рябцева (5/16), Трусова (1, 7/29); Сисенова (2, 2 мин), Постнова (2, 2 мин), Иванова, Шапошникова (1), Левша (5, 2 мин), Таженова, Кремнева (1), Чигиринова (4), Шичкина (2), Зеленкова (2), Кожокарь (10, 2 мин).

«Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 27:44 (11:20)

«Луч» (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 24:29 (12:14)

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Кубань» (Краснодар) – 28:24 (14:12)

Вторые матчи пройдут 23 апреля в Астрахани, Ростове-на-Дону, Тольятти и Краснодаре. 

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