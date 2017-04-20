Толстых, Газзаев, Лещенко и Смертин вошли в общественно-экспертный совет «Динамо»
Московское «Динамо» объявило о
создании общественно-экспертного совета клуба. Сегодня состоялось его первое заседание.
«Совет создан
в целях развития ФК «Динамо» Москва и популяризации его бренда, демократических
принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных
решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития клуба»,
- говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».
В состав
совета вошли: Сергей
Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов,
Михаил Эскиндаров, Николай Толстых, Валерий Газзаев, Лев Лещенко и Алексей
Смертин. Секретарем совета выбран Смертин.
«Одна из главных и глобальных тем – стратегия развития клуба «Динамо». В данном случае, было важно мнение людей, представляющих разные области деятельности. Были выработаны рекомендации для ФК «Динамо-Москва» по значимым вопросам развития футбольного клуба.
Также обсуждены вопросы, касающиеся завершающей стадии ФНЛ;
поддержана инициатива клуба о чествовании динамовских ветеранов, которые
первыми в отечественной истории сыграли в финале еврокубка. В этом году в мае
исполняется 45 лет с памятного финального матча Кубка обладателей кубков УЕФА
«Динамо» (Москва) – «Глазго Рейнджерс» (Глазго), который прошел на знаменитой
европейской арене «Камп Ноу».
Чествование
динамовских звезд пройдет 14 мая на последнем домашнем матче «Динамо» в рамках ФНЛ.
Сергей Степашин выразил уверенность, что работу с ветеранами клуба, проводимую
ранее, нужно и должно вести впредь, и не забывать о тех, кто ковал славу
гордого имени «Динамо», - говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».