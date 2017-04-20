Толстых, Газзаев, Лещенко и Смертин вошли в общественно-экспертный совет «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о создании общественно-экспертного совета клуба. Сегодня состоялось его первое заседание.

«Совет создан в целях развития ФК «Динамо» Москва и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития клуба», - говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».

В состав совета вошли: Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Николай Толстых, Валерий Газзаев, Лев Лещенко и Алексей Смертин. Секретарем совета выбран Смертин.

«Одна из главных и глобальных тем – стратегия развития клуба «Динамо». В данном случае, было важно мнение людей, представляющих разные области деятельности. Были выработаны рекомендации для ФК «Динамо-Москва» по значимым вопросам развития футбольного клуба.

Также обсуждены вопросы, касающиеся завершающей стадии ФНЛ; поддержана инициатива клуба о чествовании динамовских ветеранов, которые первыми в отечественной истории сыграли в финале еврокубка. В этом году в мае исполняется 45 лет с памятного финального матча Кубка обладателей кубков УЕФА «Динамо» (Москва) – «Глазго Рейнджерс» (Глазго), который прошел на знаменитой европейской арене «Камп Ноу».

Чествование динамовских звезд пройдет 14 мая на последнем домашнем матче «Динамо» в рамках ФНЛ. Сергей Степашин выразил уверенность, что работу с ветеранами клуба, проводимую ранее, нужно и должно вести впредь, и не забывать о тех, кто ковал славу гордого имени «Динамо», - говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».