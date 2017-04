Французская команда G2 Esports получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.

G2 Esports получила приглашение на ESL One Cologne 2017 Французская команда G2 Esports получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.

Китайская команда Team VG.J получила приглашение на турнир The Summit 7 по Dota 2.

Team VG.J примет участие в The Summit 7 Китайская команда Team VG.J получила приглашение на турнир The Summit 7 по Dota 2.

Игрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью сайту организации рассказал о тренировках, о последних нововведениях и мете, о седьмом сезоне DreamLeague и о предстоящем The Kiev Major.

Данил «Dendi» Ишутин: У Virtus.pro есть все шансы на победу на The Kiev Major Игрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью сайту организации рассказал о тренировках, о последних нововведениях и мете, о седьмом сезоне DreamLeague и о предстоящем The Kiev Major.