Британский прыгун в высоту Мэйсон погиб в результате падение с мотоцикла

Британский прыгун в высоту, серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине Джермейн Мэйсон трагически погиб в Ямайке. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует ВВС, Мэйсон, находясь в Кингстоне (Ямайка), ехал на мотоцикле в аэропорт. Он упал с мотоцикла и получил серьезные повреждения, которые в итоге стоили ему жизни. Отмечается, что спортсмен не надел защитный шлем. Он был доставлен в больницу, где врачи констатировал смерть. Атлету было 34 года.

Уроженец Ямайки Джермейн Мэйсон в 2006 году принял гражданство Великобритании, а в 2008 году стал серебряным медалистом Олимпиады. Он был близким другом знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта.