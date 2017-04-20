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Британский прыгун в высоту Мэйсон погиб в результате падение с мотоцикла

Источник:  BBCКомментарии

Британский прыгун в высоту, серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине Джермейн Мэйсон трагически  погиб в Ямайке. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует ВВС, Мэйсон, находясь в Кингстоне (Ямайка), ехал на мотоцикле в аэропорт. Он упал с мотоцикла и получил серьезные повреждения, которые в итоге стоили ему жизни. Отмечается, что спортсмен не надел защитный шлем. Он был доставлен в больницу, где врачи констатировал смерть. Атлету было 34 года.

Уроженец Ямайки Джермейн Мэйсон в 2006 году принял гражданство Великобритании, а в 2008 году стал серебряным медалистом Олимпиады. Он был близким другом знаменитого ямайского спринтера Усэйна Болта.

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