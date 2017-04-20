Британский прыгун в высоту Мэйсон погиб в результате падение с мотоцикла
Британский
прыгун в высоту, серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине Джермейн Мэйсон
трагически погиб в Ямайке. Об этом
сообщают британские СМИ.
Как
информирует ВВС, Мэйсон, находясь в Кингстоне (Ямайка), ехал на мотоцикле в
аэропорт. Он упал с мотоцикла и получил серьезные повреждения, которые в итоге
стоили ему жизни. Отмечается, что спортсмен не надел защитный шлем. Он был
доставлен в больницу, где врачи констатировал смерть. Атлету было 34 года.
Уроженец
Ямайки Джермейн Мэйсон в 2006 году принял гражданство Великобритании, а в 2008
году стал серебряным медалистом Олимпиады. Он был близким другом знаменитого
ямайского спринтера Усэйна Болта.
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