«Фенербахче» во второй раз обыграл «Панатинаикос» в 1/4 финала Евролиги
Второй матч
1/4 финала баскетбольной Евролиги между «Панатинакосом» и «Фенербахче»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 80:75 в пользу «Фенербахче».
В составе
победителей самым результативным стал Экпе Юдо, который набрал 22 очка. У «Панатинакоса»
столько же набрал Майк Джеймс. «Фенербахче» повел в серии со счетом 2:0. Третий
матч состоится в Турции 25 апреля.
Евролига. 1/4 финала
Матч
Панатинаикос - Фенербахче - 75:80
Место и дата
20 апреля 21:00, O.A.K.A., Онлайн-трансляция
Счет в серии –
0:2
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