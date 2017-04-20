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«Фенербахче» во второй раз обыграл «Панатинаикос» в 1/4 финала Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Второй матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между «Панатинакосом» и «Фенербахче» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 80:75 в пользу «Фенербахче».

В составе победителей самым результативным стал Экпе Юдо, который набрал 22 очка. У «Панатинакоса» столько же набрал Майк Джеймс. «Фенербахче» повел в серии со счетом 2:0. Третий матч состоится в Турции 25 апреля.

Евролига. 1/4 финала

Матч

Панатинаикос - Фенербахче - 75:80

Место и дата

20 апреля 21:00, O.A.K.A., Онлайн-трансляция

Счет в серии – 0:2

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