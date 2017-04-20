Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль- : -Рейнджерс
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Питтсбург- : -Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная США обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди юниоров между сборными США и Швейцарии завершился победой американской команды. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу сборной США.

В составе победителей отличились Майкл Пастухов, Дэвид Фэрранс, Джош Норрис и Джейкоб Тортора. У Швейцарии Нико Хишир и Николас Мюллер.

В полуфинале сборная США сыграет со сборной Швеции. В другом полуфинале сборная России будет противостоять сборной Финляндии.

Юниорский чемпионат мира

Спишска-Нова-Вес (Словакия)

1/4 финала

Матч

США (U-18) - Швейцария (U-18) - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы:

Пастухов (Ткачук), 0:51 (1:0). Хишер (Гросс), 23:51 (1:1). Мюллер (Парти, Сигрист), 30:49 (1:2 - бол.). Фарренс (Барратт), 34:02 (2:2). Норрис 56:43 (3:2). Тортора (Дуге), 57:10 (4:2).

Место и дата

20 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юниорский чемпионат мира. 1/4 финала. Россия обыграла Словакию, сборная США выиграла у Швейцарии и другие матчиРезультаты матчей 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди юниоров.Россия в овертайме обыграла Словакию в 1/4 финала юниорского чемпионата мираМатч 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии завершился победой российской команды в овертайме. Итоговый счет матча -3:2 в пользу сборной России.Швеция обыграла Канаду и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мираМатч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди юниоров между сборными Канады и Швеции завершился победой шведской команды. Итоговый счет матча – 7:3 в пользу сборной Швеции.Россияне хуже финнов, но лучше канадцев! Итоги группового этапа ЮЧМ-2017Россияне хуже финнов, но лучше канадцев! Итоги группового этапа ЮЧМ-2017Завтра на молодежном чемпионате мира среди юниоров пройдут четвертьфиналы. Оцениваем выступление сборной России перед стартом плей-офф.Валерий Брагин: У юниорской сборной России хорошие шансы завершить чемпионат мира в призовой тройкеГлавный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин считает, что у юниорской национальной команды есть хорошие шансы на попадание в тройку призеров мирового первенства.Сергей Голубович: Чехи – наш соперник с давних времен, ничего не поменялось с тех порГлавный тренер юниорской сборной России по хоккею Сергей Голубович прокомментировал матч с командой Чехии на финише группового этапа чемпионата мира.Чехи биты, словаки на очереди! Третья победа россиян на ЮЧМ-2017Чехи биты, словаки на очереди! Третья победа россиян на ЮЧМ-2017В последнем матче группового турнира россияне одолели чехов (5:4 ОТ). А в четвертьфинале наши встретятся с хозяевами турнира – словаками.Игорь Знарок: В матче с Чехией нужно будет отдать все силыТренер юниорской сборной России Игорь Знарок оценил игру команды в матче с Белоруссией (4:1) на чемпионате мира в Словакии и рассказал об ожиданиях перед игрой с Чехией.Владислав Третьяк: Финал юниорского ЧМ-2018 пройдет в МагнитогорскеПрезидент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что решение провести финальную часть юниорского чемпионата мира 2018 года в Магнитогорске было принято руководством Челябинской области и поддержано Федерацией хоккея России.Россия – в четвертьфинале! Важная победа наших парней на ЮЧМ -2017Россия – в четвертьфинале! Важная победа наших парней на ЮЧМ -2017Победив белорусов (4:1) сборная России решила свою главную задачу на групповом этапе ЮЧМ-2017 – досрочно оформила выход в плей-офф.Юниорский ЧМ. Канада обыграла Швейцарию, Россия победила Белоруссию и другие матчиРезультаты матчей юниорского чемпионата мира по хоккею.Букмекеры считают, что сборная России легко разберется с Белоруссией на юниорском ЧМБукмекерские конторы выставили котировки на встречу сборных России и Белоруссии на проходящем в Словакии юниорском чемпионате мира.История дня. Русский парень Пастухов помог американцам обыграть РоссиюИстория дня. Русский парень Пастухов помог американцам обыграть РоссиюОдин из любопытных персонажей юниорского чемпионата мира – игрок сборной США Майкл Пастухов, у которого есть и российское гражданство.Дмитрий Саморуков: Разберем ошибки, к следующей игре будем готовыЗащитник юниорской сборной России Дмитрий Саморуков поделился эмоциями после поражения от команды США (4:5) в матче группового этапа чемпионата мира.Алексей Торопченко: Сборной России не хватило реализации голевых моментовФорвард юниорской сборной России Алексей Торопченко поделился эмоциями после поражения от команды США (4:5) в матче группового этапа чемпионата мира.Сергей Голубович: Сегодня боялись брать на себя инициативуГлавный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал поражение от команды США (4:5) в матче группового этапа чемпионата мира.Сборная России уступила США на юниорском чемпионате мираСборная России проиграла команде США (4:5) во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Словакии.Напугали Америку лихо! Жаль, дожать маститых соперников у россиян не вышлоНапугали Америку лихо! Жаль, дожать маститых соперников у россиян не вышлоВ своем втором матче на чемпионате мира-2017 среди юниоров (игроки до 18 лет) сборная России уступила команде США – 4:5.Юниорский ЧМ. 2-й тур. США обыграли Россию, Канада сыграет со Словакией и другие матчиРезультаты второго тура группового турнира чемпионата мира по хоккею среди юниоров.Андрей Свечников: Перед матчем с США не расслабимсяНападающий сборной России Андрей Свечников прокомментировал победу над Швецией (3:1) на юниорском чемпионате мира.
Баскетбол
«Фенербахче» во второй раз обыграл «Панатинаикос» в 1/4 финала Евролиги
Баскетбол
ЦСКА во второй раз обыграл «Басконию» в 1/4 финала Евролиги
Футбол
Россия в овертайме обыграла Словакию в 1/4 финала юниорского чемпионата мира
Футбол
«Интер» ведет переговоры по трансферам Хамеса Родригеса и Фабиньо
все новости
Швейцария (U-18)
Швейцария (U-18)календарьстатистика
США (U-18)
США (U-18)календарьстатистика
Юниорский ЧМ
Юниорский ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости