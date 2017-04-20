Сборная США обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира
Матч 1/4 финала
чемпионата мира по хоккею среди юниоров между сборными США и Швейцарии
завершился победой американской команды. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу
сборной США.
В составе
победителей отличились Майкл Пастухов, Дэвид Фэрранс, Джош Норрис и Джейкоб
Тортора. У Швейцарии Нико Хишир и Николас Мюллер.
В полуфинале
сборная США сыграет со сборной Швеции. В другом полуфинале сборная России будет
противостоять сборной Финляндии.
Юниорский чемпионат мира
Спишска-Нова-Вес (Словакия)
1/4 финала
Матч
США (U-18) - Швейцария (U-18) - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы:
Пастухов (Ткачук), 0:51 (1:0). Хишер (Гросс), 23:51 (1:1). Мюллер (Парти, Сигрист), 30:49 (1:2 - бол.). Фарренс (Барратт), 34:02 (2:2). Норрис 56:43 (3:2). Тортора (Дуге), 57:10 (4:2).
Место и дата
20 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция