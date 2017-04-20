Димитрис Итудис: Меня беспокоит, когда говорят, что ЦСКА обязан выиграть титул
Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис поделился впечатлениями после второго матча 1/4 финала баскетбольной
Евролиги. Напомним, что его команда победила со счетом 84:82.
«Начало
положено, счет 2-0 в серии – это то, что нам было нужно. Мы уверенно играли в
защите весь матч, но повторяется ситуация прошлогоднего четвертьфинала против «Црвены
Звезды» - соперник забивает очень сложные броски через руки, лучше нас бросает
с периметра. За две игры «Баскония» реализовала 23 дальних броска. «Баскония»
говорит, что заслужила больше уважения? Мы тоже заслуживаем уважения, наши
защитники, у которых испанцы висят на руках, заслуживают уважения.
В Испании
нас ждет сложная миссия, но у нас есть характер, есть игроки, которые способны
вывести команду в «Финал четырех». Конечно, меня беспокоит какие-то моменты по
игре в защите, но больше всего меня беспокоит, когда говорят, что ЦСКА обязан
выиграть титул. Вы же не думаете, что это так просто? Кто вообще придумал это
слово «обязан»? – цитирует Итудиса «Р-Спорт».
В
составе победителей самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 16
очков. У «Басконии» 22 очка набрал Родриг Бьебуа. ЦСКА повел в серии со счетом
2-0. Серия продолжается до трех побед. 25 апреля в Испании состоится третий
матч.
Евролига. 1/4 финала
Матч
Место и дата
20 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция