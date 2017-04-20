Димитрис Итудис: Меня беспокоит, когда говорят, что ЦСКА обязан выиграть титул

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после второго матча 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Напомним, что его команда победила со счетом 84:82.

«Начало положено, счет 2-0 в серии – это то, что нам было нужно. Мы уверенно играли в защите весь матч, но повторяется ситуация прошлогоднего четвертьфинала против «Црвены Звезды» - соперник забивает очень сложные броски через руки, лучше нас бросает с периметра. За две игры «Баскония» реализовала 23 дальних броска. «Баскония» говорит, что заслужила больше уважения? Мы тоже заслуживаем уважения, наши защитники, у которых испанцы висят на руках, заслуживают уважения.

В Испании нас ждет сложная миссия, но у нас есть характер, есть игроки, которые способны вывести команду в «Финал четырех». Конечно, меня беспокоит какие-то моменты по игре в защите, но больше всего меня беспокоит, когда говорят, что ЦСКА обязан выиграть титул. Вы же не думаете, что это так просто? Кто вообще придумал это слово «обязан»? – цитирует Итудиса «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 16 очков. У «Басконии» 22 очка набрал Родриг Бьебуа. ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. Серия продолжается до трех побед. 25 апреля в Испании состоится третий матч.

Евролига. 1/4 финала

Матч ЦСКА - Баскония - 84:82 Место и дата 20 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 2-0