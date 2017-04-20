«Сельта» обыграла «Генк» по сумме двух матчей и вышла в полуфинал Лиги Европы
Ответный матч
1/4 финала Лиге Европы между «Генком» и «Сельтой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На 66-й минуте
счет в матче открыл Пионе Систо. Через четыре минуты Леандро Троссард сравнял
результат. В первом матче «Сельта» победила со счетом 3:2. По итогам двух
матчей «Сельта» вышла в полуфинал Лиги Европы. Ее соперник станет известен в пятницу после
жеребьевки.
Лига Европы.
1/4 финала
Ответный матч
Матч
Голы
Систо 63 (0:1). Троссар 67 (1:1).
Состав
Генк: Райан, Кастань, Колли, Уронен, Брабец (Деваст, 81), Берг, Малиновский (Бутьюс, 72), Буффель (Схрайверс, 72), Посуэло, Саматта, Троссар
Сельта: Альварес, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 80), Фонтас, Мальо, Эрнандес, Систо, Радойя, Гуидетти (Бовю, 42 Ронкалья, 90), Аспас
Предупреждения:
Деваст, 88 - Эрнандес, 88; Мальо, 90; Кастро, 90
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
20 апреля 22:05, Кристал Арена, Онлайн-трансляция