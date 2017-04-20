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«Сельта» обыграла «Генк» по сумме двух матчей и вышла в полуфинал Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Генком» и «Сельтой» завершился  вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 66-й минуте счет в матче открыл Пионе Систо. Через четыре минуты Леандро Троссард сравнял результат. В первом матче «Сельта» победила со счетом 3:2. По итогам двух матчей «Сельта» вышла в полуфинал Лиги Европы. Ее соперник станет известен в пятницу после жеребьевки.

Лига Европы. 1/4 финала

Ответный матч

Матч

Генк - Сельта - 1:1 (0:0)

Голы

Систо 63 (0:1). Троссар 67 (1:1).

Состав

Генк: Райан, Кастань, Колли, Уронен, Брабец (Деваст, 81), Берг, Малиновский (Бутьюс, 72), Буффель (Схрайверс, 72), Посуэло, Саматта, Троссар

Сельта: Альварес, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 80), Фонтас, Мальо, Эрнандес, Систо, Радойя, Гуидетти (Бовю, 42 Ронкалья, 90), Аспас

Предупреждения:

Деваст, 88 - Эрнандес, 88; Мальо, 90; Кастро, 90

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

20 апреля 22:05, Кристал Арена, Онлайн-трансляция

 Первый матч – 2:3

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