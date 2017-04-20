«Сельта» обыграла «Генк» по сумме двух матчей и вышла в полуфинал Лиги Европы

«Андерлехт» ждет совсем другой матч, «Олд Траффорд» в три раза больше их арены»

Представители «Манчестер Юнайтед» ответили на вопросы журналистов в преддверии ответного матча с «Андерлехтом» в четвертьфинале Лиги Европы.