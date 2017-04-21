В трех четвертьфиналах Лиги Европы команды сыграют дополнительное время
Продолжаются
ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В трех из четырех пар будет сыграно
дополнительное время.
В основное
время завершилась только дуэль «Сельты» и «Генка». Матч закончился со счетом
1:1, а в первой игре испанский клуб победил 3:2. В матчах «Манчестер Юнайтед» -
«Андерлехт», «Шальке» - «Аякс» и «Лион – «Бешикташ» идет дополнительное время. «Советский
спорт» проводит текстовые трансляции всех трех поединков.
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