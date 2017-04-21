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«МЮ» – «Андерлехт». Ибрагимович заменен из-за травмы

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Футболист был заменен.

На последних секундах основного времени Златан получил повреждение. На дополнительное время он выйти не смог, его заменил Антони Марсьяль. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

Основное время ответного матча, как и первого, завершилось со счетом 1:1. В данный момент команды играют дополнительное время. «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча.


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