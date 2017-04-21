«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Ответный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

На десятой минуте счет в матче открыл Генрих Мхитарян. Он получил мяч в штрафной и точно пробил метров с 13-ти. Сравнял результат Ханни, который добил мяч ворота после попадания в перекладину и неудачной обработки мяча Лукашем Теодорчиком.

На дополнительные 30 минут не смог выйти Златан Ибрагимович. Он получил травму, и вместо него вышел Антони Марсьяль. Решающим стал мяч Маркуса Рэшфорда. Форвард принял мяч в штрафной, прошел двух защитников и с разворота точно пробил. У гостей Ачимпонг упустил шанс вновь сравнять счет.

Напомним, первая игра завершилась вничью (1:1). «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.