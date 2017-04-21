«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Ответный матч
1/4 финала Лиге Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» завершился
победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Манчестер
Юнайтед».
На десятой
минуте счет в матче открыл Генрих Мхитарян. Он получил мяч в штрафной и точно
пробил метров с 13-ти. Сравнял результат Ханни, который добил мяч ворота после
попадания в перекладину и неудачной обработки мяча Лукашем Теодорчиком.
На
дополнительные 30 минут не смог выйти Златан Ибрагимович. Он получил травму, и
вместо него вышел Антони Марсьяль. Решающим стал мяч Маркуса Рэшфорда. Форвард
принял мяч в штрафной, прошел двух защитников и с разворота точно пробил. У гостей Ачимпонг упустил шанс вновь сравнять счет.
Напомним, первая игра завершилась вничью (1:1). «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Матч
Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)
Голы
Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд
Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)
Предупреждения:
нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция