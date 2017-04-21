«Шальке» в дополнительное время обыграл «Аякс», но не сумел выйти в полуфинал Лиги Европы
Ответный матч
1/4 финала Лиге Европы между «Шальке» и «Аяксом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу «Шальке», но в следующую стадию вышел «Аякс».
На 52-й минуте счет в матче открыл Леон Горецка. Через четыре минуты забил Гвидо Бургшталлер и сделал счет равным по итогам двух матчей. После удаления Велтмана на 80-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве. В дополнительное время третий мяч провел Даниэль Калиджури. Однако после этого сначала Ник Вирегевер поразил ворота хозяев, а под занавес овертайма второй мяч провел Амин Юнес.
В первом матче «Аякс»
победил со счетом 2:0 и оказался сильнее по сумме двух матчей. Соперник голландского клуба по полуфиналу определится после завтрашней жеребьевки.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Горецка 52 (1:0). Бургшталлер 56 (2:0). Калигиури 101 (3:0). Виргевер 111 (3:1). Юнес 120 (3:2).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Настасич, Ритер (Авдижай, 113), Бенталеб, Майер, Стамбули (Хунтелар, 54), Калигиури, Горецка (Гайс, 84), Бургшталлер
Аякс: Онана, Велтман, де Лигт, Санчес, Виргевер, Юнес, Классен, Траоре (Тете, 83), Зиеш, Клюйверт (Дольберг, 62), Шоне (ван де Бек, 74)
Предупреждения:
Бургшталлер, 61; Колашинац, 67; Настасич, 86 - Велтман, 73; Виргевер, 90; Зиеш, 90
Удаления:
нет - Велтман, 80
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
20 апреля 22:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция