«Шальке» в дополнительное время обыграл «Аякс», но не сумел выйти в полуфинал Лиги Европы

Ответный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Шальке» и «Аяксом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу «Шальке», но в следующую стадию вышел «Аякс».

На 52-й минуте счет в матче открыл Леон Горецка. Через четыре минуты забил Гвидо Бургшталлер и сделал счет равным по итогам двух матчей. После удаления Велтмана на 80-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве. В дополнительное время третий мяч провел Даниэль Калиджури. Однако после этого сначала Ник Вирегевер поразил ворота хозяев, а под занавес овертайма второй мяч провел Амин Юнес.

В первом матче «Аякс» победил со счетом 2:0 и оказался сильнее по сумме двух матчей. Соперник голландского клуба по полуфиналу определится после завтрашней жеребьевки.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.