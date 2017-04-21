«Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Сельта» и «Лион» вышли в полуфинал Лиги Европы
Завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы. По их итогам определились все полуфиналисты
турнира.
Отметим, что в
трех из четырех противостояний командам пришлось играть дополнительное время, а
«Бешикташ» и «Лион» определили победителя в серии пенальти. В основное время
определили победителя только «Сельта» и «Генк». Матч в Бельгии завершился со
счетом 1:1, а в первом матче испанский клуб победил 3:2. В полуфинал вышла «Сельта».
«Манчестер
Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» со счетом 2:1 и вышел в
следующую стадию. В первом матче счет был равным – 1:1. «Шальке», проиграв на
выезде «Аяксу» со счетом 0:2, забил два мяча и перевел противостояние в овертайм,
получив численное большинство после удаления Велтмана. Немецкий клуб забил и
третий мяч, но потом пропустил в ответ два и вылетел из турнира.
Наконец, «Бешикташ»
и «Лион» повторили результат первого матча – 2:1. В дополнительное время
командам забить не удалось. В серии пенальти точнее оказался «Лион» - 7:6. .
Завтра состоится жеребьевка полуфиналов Лиги Европы. Она начнется в 14:00 по Москве.
Матч
Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)
Голы
Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд
Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)
Предупреждения:
нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Горецка 52 (1:0). Бургшталлер 56 (2:0). Калигиури 101 (3:0). Виргевер 111 (3:1). Юнес 120 (3:2).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Настасич, Ритер (Авдижай, 113), Бенталеб, Майер, Стамбули (Хунтелар, 54), Калигиури, Горецка (Гайс, 84), Бургшталлер
Аякс: Онана, Велтман, де Лигт, Санчес, Виргевер, Юнес, Классен, Траоре (Тете, 83), Зиеш, Клюйверт (Дольберг, 62), Шоне (ван де Бек, 74)
Предупреждения:
Бургшталлер, 61; Колашинац, 67; Настасич, 86 - Велтман, 73; Виргевер, 90; Зиеш, 90
Удаления:
нет - Велтман, 80
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
20 апреля 22:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Талиска 27 (1:0). Ляказетт 34 (1:1). Талиска 58 (2:1).
Состав
Бешикташ: Агосто, Тошич, Адриано (Бек, 77), Генюл, Митрович, Хатчинсон, Талиска, Озьякуп (Уйсал, 94), Бабел, Куарежма (Арслан, 116), Тосун
Лион: Лопеш, Морель (Рыбус, 120), Нкулу, Дьякаби, Жалле, Гоналонс, Толиссо, Тусар, Вальбуэна, Корне (Фекир, 77), Ляказетт (Геззаль, 91)
Предупреждения:
Адриано, 29; Тошич, 78; Генюл, 118 - Гоналонс, 32
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
20 апреля 22:05, Водафон-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Систо 63 (0:1). Троссар 67 (1:1).
Состав
Генк: Райан, Кастань, Колли, Уронен, Брабец (Деваст, 81), Берг, Малиновский (Бутьюс, 72), Буффель (Схрайверс, 72), Посуэло, Саматта, Троссар
Сельта: Альварес, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 80), Фонтас, Мальо, Эрнандес, Систо, Радойя, Гуидетти (Бовю, 42 Ронкалья, 90), Аспас
Предупреждения:
Деваст, 88 - Эрнандес, 88; Мальо, 90; Кастро, 90
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
20 апреля 22:05, Кристал Арена, Онлайн-трансляция