«Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Сельта» и «Лион» вышли в полуфинал Лиги Европы

Завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы. По их итогам определились все полуфиналисты турнира.

Отметим, что в трех из четырех противостояний командам пришлось играть дополнительное время, а «Бешикташ» и «Лион» определили победителя в серии пенальти. В основное время определили победителя только «Сельта» и «Генк». Матч в Бельгии завершился со счетом 1:1, а в первом матче испанский клуб победил 3:2. В полуфинал вышла «Сельта».

«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» со счетом 2:1 и вышел в следующую стадию. В первом матче счет был равным – 1:1. «Шальке», проиграв на выезде «Аяксу» со счетом 0:2, забил два мяча и перевел противостояние в овертайм, получив численное большинство после удаления Велтмана. Немецкий клуб забил и третий мяч, но потом пропустил в ответ два и вылетел из турнира.

Наконец, «Бешикташ» и «Лион» повторили результат первого матча – 2:1. В дополнительное время командам забить не удалось. В серии пенальти точнее оказался «Лион» - 7:6. .

Завтра состоится жеребьевка полуфиналов Лиги Европы. Она начнется в 14:00 по Москве.