Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль- : -Рейнджерс
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Питтсбург- : -Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Сельта» и «Лион» вышли в полуфинал Лиги Европы

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы. По их итогам определились все полуфиналисты турнира.

Отметим, что в трех из четырех противостояний командам пришлось играть дополнительное время, а «Бешикташ» и «Лион» определили победителя в серии пенальти. В основное время определили победителя только «Сельта» и «Генк». Матч в Бельгии завершился со счетом 1:1, а в первом матче испанский клуб победил 3:2. В полуфинал вышла «Сельта».

«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» со счетом 2:1 и вышел в следующую стадию. В первом матче счет был равным – 1:1. «Шальке», проиграв на выезде «Аяксу» со счетом 0:2, забил два мяча и перевел противостояние в овертайм, получив численное большинство после удаления Велтмана. Немецкий клуб забил и третий мяч, но потом пропустил в ответ два и вылетел из турнира.

Наконец, «Бешикташ» и «Лион» повторили результат первого матча – 2:1. В дополнительное время командам забить не удалось. В серии пенальти точнее оказался «Лион» - 7:6. .

Завтра состоится жеребьевка полуфиналов Лиги Европы. Она начнется в 14:00 по Москве.

Матч

Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)

Голы

Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд

Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)

Предупреждения:

нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Матч

Шальке 04 - Аякс - 3:2 (0:0)

Голы

Горецка 52 (1:0). Бургшталлер 56 (2:0). Калигиури 101 (3:0). Виргевер 111 (3:1). Юнес 120 (3:2).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Настасич, Ритер (Авдижай, 113), Бенталеб, Майер, Стамбули (Хунтелар, 54), Калигиури, Горецка (Гайс, 84), Бургшталлер

Аякс: Онана, Велтман, де Лигт, Санчес, Виргевер, Юнес, Классен, Траоре (Тете, 83), Зиеш, Клюйверт (Дольберг, 62), Шоне (ван де Бек, 74)

Предупреждения:

Бургшталлер, 61; Колашинац, 67; Настасич, 86 - Велтман, 73; Виргевер, 90; Зиеш, 90

Удаления:

нет - Велтман, 80

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

20 апреля 22:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция

Матч

Бешикташ - Лион - 2:1 (1:1)

Голы

Талиска 27 (1:0). Ляказетт 34 (1:1). Талиска 58 (2:1).

Состав

Бешикташ: Агосто, Тошич, Адриано (Бек, 77), Генюл, Митрович, Хатчинсон, Талиска, Озьякуп (Уйсал, 94), Бабел, Куарежма (Арслан, 116), Тосун

Лион: Лопеш, Морель (Рыбус, 120), Нкулу, Дьякаби, Жалле, Гоналонс, Толиссо, Тусар, Вальбуэна, Корне (Фекир, 77), Ляказетт (Геззаль, 91)

Предупреждения:

Адриано, 29; Тошич, 78; Генюл, 118 - Гоналонс, 32

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

20 апреля 22:05, Водафон-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Генк - Сельта - 1:1 (0:0)

Голы

Систо 63 (0:1). Троссар 67 (1:1).

Состав

Генк: Райан, Кастань, Колли, Уронен, Брабец (Деваст, 81), Берг, Малиновский (Бутьюс, 72), Буффель (Схрайверс, 72), Посуэло, Саматта, Троссар

Сельта: Альварес, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 80), Фонтас, Мальо, Эрнандес, Систо, Радойя, Гуидетти (Бовю, 42 Ронкалья, 90), Аспас

Предупреждения:

Деваст, 88 - Эрнандес, 88; Мальо, 90; Кастро, 90

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

20 апреля 22:05, Кристал Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маркус Рэшфорд: У «МЮ» было много шансов, мы могли забивать раньшеНападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями после матча против «Андерлехта» в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в следующий раунд.Моуринью в 10-й раз пробился в полуфинал еврокубка и сравнялся с рекордсменамиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз за карьеру вывел свою команду в полуфинал континентального кубкового турнира.Лига Европы. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт», «Шальке» обыграл «Аякс», но вылетел и другие матчиРезультаты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стадии полуфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы.Спаситель Рэшфорд. «МЮ» дожал «Андерлехт» в полуфинале ЛЕСпаситель Рэшфорд. «МЮ» дожал «Андерлехт» в полуфинале ЛЕ«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы.«Лион» одолел «Бешикташ» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы«Лион» на выезде уступил «Бешикташу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:2), но взять верх в серии послематчевых пенальти.«Шальке» в дополнительное время обыграл «Аякс», но не сумел выйти в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Шальке» и «Аяксом» завершился победой хозяев.. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу «Шальке», но в следующую стадию вышел «Аякс».«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».«МЮ» – «Андерлехт». Ибрагимович заменен из-за травмыФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Футболист был заменен.В трех четвертьфиналах Лиги Европы команды сыграют дополнительное времяПродолжаются ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В трех из четырех пар будет сыграно дополнительное время.«Сельта» обыграла «Генк» по сумме двух матчей и вышла в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Генком» и «Сельтой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«МЮ» – «Андерлехт» – 2:1 (доп.время). Как это былоВ ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».«Шальке» – «Аякс» – 3:2 (доп.время). Как это былоВ ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Шальке» сыграет с «Аяксом».«Бешикташ» – «Лион» – 2:1 (по пен. 6:7). Как это былоВ ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Бешикташ» сыграет с «Лионом».«Бешикташ» – «Лион». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Бешикташем» и «Лионом».«Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом».«Шальке» – «Аякс». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Шальке» и «Аяксом».«Лос-Анджелес» предлагает Ибрагимовичу контракт с зарплатой в пять миллионов фунтов в годИнтерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу проявляет «Лос-Анджелес», который начнет выступления в MLS со следующего сезона. Об этом сообщают британские СМИ.Казанский считает, что «МЮ» следует приобрести ДайераКомментатор телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, кого «Манчестер Юнайтед» должен приобрести в летнее трансферное окно.Букмекеры считают, что матч «Генк» – «Сельта» вновь получится результативнымБукмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу ¼ финала Лиги Европы, в которой «Генк» примет «Сельту».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Футбол
«МЮ» – «Андерлехт». Ибрагимович заменен из-за травмы
Футбол
«Сельта» обыграла «Генк» по сумме двух матчей и вышла в полуфинал Лиги Европы
Баскетбол
Димитрис Итудис: Меня беспокоит, когда говорят, что ЦСКА обязан выиграть титул
все новости
Лион
Лионкалендарьстатистика
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости