«Лион» одолел «Бешикташ» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы
«Лион» на выезде уступил «Бешикташу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:2), но взять верх в серии послематчевых пенальти.
Напомним, в первом матче, который был омрачен беспорядками на стадионе, инициированными турецкими фанатами, победу одержал «Лион» со счетом 2:1.
С таким же результатом, но уже в пользу «Бешикташа» завершилось основное и дополнительное время ответной игры в Турции. В составе хозяев поле дубль оформил бразильский полузащитник Андерсон Талиска, гол «Лиона» на счету Александра Ляказетта.
Победитель двухраундового противостояния определялся в серии послематчевых пенальти. Первые десять ударов игроки обеих команд исполнили безукоризненно. Затем последовательно не реализовали свои попытки Душко Тошич и Кристоф Жалле. Решающим оказался промах хорватского защитника «Бешикташа» Матея Митровича, а точку поставил Максим Гоналон.
В полуфинал Лиги Европы также пробились «Манчестер Юнайтед», «Сельта» и «Аякс». Жеребьевка данной стадии турнира состоится сегодня в швейцарском «Ньоне».
Матч
Голы
Талиска 27 (1:0). Ляказетт 34 (1:1). Талиска 58 (2:1).
Состав
Бешикташ: Агосто, Тошич, Адриано (Бек, 77), Генюл, Митрович, Хатчинсон, Талиска, Озьякуп (Уйсал, 94), Бабел, Куарежма (Арслан, 116), Тосун
Лион: Лопеш, Морель (Рыбус, 120), Нкулу, Дьякаби, Жалле, Гоналонс, Толиссо, Тусар, Вальбуэна, Корне (Фекир, 77), Ляказетт (Геззаль, 91)
Предупреждения:
Адриано, 29; Тошич, 78; Генюл, 118 - Гоналонс, 32
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
20 апреля 22:05, Водафон-Арена, Текстовая трансляция