Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль- : -Рейнджерс
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Питтсбург- : -Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лион» одолел «Бешикташ» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лион» на выезде уступил «Бешикташу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:2), но взять верх в серии послематчевых пенальти.

Напомним, в первом матче, который был омрачен беспорядками на стадионе, инициированными турецкими фанатами, победу одержал «Лион» со счетом 2:1.

С таким же результатом, но уже в пользу «Бешикташа» завершилось основное и дополнительное время ответной игры в Турции. В составе хозяев поле дубль оформил бразильский полузащитник Андерсон Талиска, гол «Лиона» на счету Александра Ляказетта.

Победитель двухраундового противостояния определялся в серии послематчевых пенальти. Первые десять ударов игроки обеих команд исполнили безукоризненно. Затем последовательно не реализовали свои попытки Душко Тошич и Кристоф Жалле. Решающим оказался промах хорватского защитника «Бешикташа» Матея Митровича, а точку поставил Максим Гоналон. 

В полуфинал Лиги Европы также пробились «Манчестер Юнайтед», «Сельта» и «Аякс». Жеребьевка данной стадии турнира состоится сегодня в швейцарском «Ньоне».

Матч

Бешикташ - Лион - 2:1 (1:1)

Голы

Талиска 27 (1:0). Ляказетт 34 (1:1). Талиска 58 (2:1).

Состав

Бешикташ: Агосто, Тошич, Адриано (Бек, 77), Генюл, Митрович, Хатчинсон, Талиска, Озьякуп (Уйсал, 94), Бабел, Куарежма (Арслан, 116), Тосун

Лион: Лопеш, Морель (Рыбус, 120), Нкулу, Дьякаби, Жалле, Гоналонс, Толиссо, Тусар, Вальбуэна, Корне (Фекир, 77), Ляказетт (Геззаль, 91)

Предупреждения:

Адриано, 29; Тошич, 78; Генюл, 118 - Гоналонс, 32

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

20 апреля 22:05, Водафон-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маркус Рэшфорд: У «МЮ» было много шансов, мы могли забивать раньшеНападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями после матча против «Андерлехта» в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в следующий раунд.Моуринью в 10-й раз пробился в полуфинал еврокубка и сравнялся с рекордсменамиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз за карьеру вывел свою команду в полуфинал континентального кубкового турнира.Лига Европы. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт», «Шальке» обыграл «Аякс», но вылетел и другие матчиРезультаты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стадии полуфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы.Спаситель Рэшфорд. «МЮ» дожал «Андерлехт» в полуфинале ЛЕСпаситель Рэшфорд. «МЮ» дожал «Андерлехт» в полуфинале ЛЕ«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы.«Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Сельта» и «Лион» вышли в полуфинал Лиги ЕвропыЗавершились все матчи 1/4 финала Лиги Европы. По их итогам определились все полуфиналисты турнира.«Шальке» в дополнительное время обыграл «Аякс», но не сумел выйти в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Шальке» и «Аяксом» завершился победой хозяев.. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу «Шальке», но в следующую стадию вышел «Аякс».«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».«МЮ» – «Андерлехт». Ибрагимович заменен из-за травмыФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Футболист был заменен.В трех четвертьфиналах Лиги Европы команды сыграют дополнительное времяПродолжаются ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В трех из четырех пар будет сыграно дополнительное время.«Сельта» обыграла «Генк» по сумме двух матчей и вышла в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Генком» и «Сельтой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«МЮ» – «Андерлехт» – 2:1 (доп.время). Как это былоВ ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».«Шальке» – «Аякс» – 3:2 (доп.время). Как это былоВ ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Шальке» сыграет с «Аяксом».«Бешикташ» – «Лион» – 2:1 (по пен. 6:7). Как это былоВ ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Бешикташ» сыграет с «Лионом».«Бешикташ» – «Лион». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Бешикташем» и «Лионом».«Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом».«Шальке» – «Аякс». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Шальке» и «Аяксом».Букмекеры считают, что матч «Генк» – «Сельта» вновь получится результативнымБукмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу ¼ финала Лиги Европы, в которой «Генк» примет «Сельту».Букмекеры считают незначительными шансы «Шальке» пройти «Аякс»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу ¼ финала Лиги Европы, в которой «Шальке» примет «Аякс».Букмекеры отдают небольшое преимущество «Лиону» в матче с «Бешикташем»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу ¼ финала Лиги Европы, в которой «Бешикташ» примет «Лион».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Футбол
«МЮ» – «Андерлехт». Ибрагимович заменен из-за травмы
Футбол
«Сельта» обыграла «Генк» по сумме двух матчей и вышла в полуфинал Лиги Европы
Баскетбол
Димитрис Итудис: Меня беспокоит, когда говорят, что ЦСКА обязан выиграть титул
все новости
Бешикташ
Бешикташкалендарьстатистика
Лион
Лионкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости