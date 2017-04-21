«Лион» одолел «Бешикташ» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Лион» на выезде уступил «Бешикташу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:2), но взять верх в серии послематчевых пенальти.



Напомним, в первом матче, который был омрачен беспорядками на стадионе, инициированными турецкими фанатами, победу одержал «Лион» со счетом 2:1.

С таким же результатом, но уже в пользу «Бешикташа» завершилось основное и дополнительное время ответной игры в Турции. В составе хозяев поле дубль оформил бразильский полузащитник Андерсон Талиска, гол «Лиона» на счету Александра Ляказетта.

Победитель двухраундового противостояния определялся в серии послематчевых пенальти. Первые десять ударов игроки обеих команд исполнили безукоризненно. Затем последовательно не реализовали свои попытки Душко Тошич и Кристоф Жалле. Решающим оказался промах хорватского защитника «Бешикташа» Матея Митровича, а точку поставил Максим Гоналон.



В полуфинал Лиги Европы также пробились «Манчестер Юнайтед», «Сельта» и «Аякс». Жеребьевка данной стадии турнира состоится сегодня в швейцарском «Ньоне».

