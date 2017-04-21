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Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стадии полуфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В 13:00 по московскому времени состоится жеребьевка Лиги чемпионов. Напомним, борьбу за титул продолжают мадридские клубы «Реал» и «Атлетико», а также туринский «Ювентус» и «Монако».

Полуфиналы состоятся 2-3 и 9-10 мая. Финальный матч будет сыгран в Кардиффе 3 июня.

А в 14:00 по Москве будет проведена жеребьевка полуфиналов Лиги Европы. Своих соперников узнают «Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Лион» и «Сельта».

Очередные матчи будут сыграны 4 и 11 мая. А финал пройдет 24 мая в шведской Сольне.


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