Моуринью в 10-й раз пробился в полуфинал еврокубка и сравнялся с рекордсменами
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз за карьеру вывел свою команду в полуфинал континентального кубкового турнира.
Таким образом, португалец сравнялся с рекордсменами по этому показателю - шотландцем сэром Алексом Фергюсоном и итальянцем Джованни Трапаттони.
Jose Mourinho has reached his 10th European semi-final as a manager, equalling the record of Sir Alex Ferguson and Giovanni Trapattoni #MUFC pic.twitter.com/aDFUB5pPG7— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 20 апреля 2017 г.
Отметим и то, что команды Моуринью никогда не оступались в еврокубках на стадии четвертьфиналов (в 10 случаях из 10 они шли дальше).
Напомним, «Манчестер Юнайтед» на своем поле в дополнительное время сломил сопротивление «Андерлехта» и вышел в полуфинал Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится сегодня в швейцарском Ньоне.
Матч
Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)
Голы
Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд
Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)
Предупреждения:
нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция