Моуринью в 10-й раз пробился в полуфинал еврокубка и сравнялся с рекордсменами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз за карьеру вывел свою команду в полуфинал континентального кубкового турнира.

Таким образом, португалец сравнялся с рекордсменами по этому показателю - шотландцем сэром Алексом Фергюсоном и итальянцем Джованни Трапаттони.

Jose Mourinho has reached his 10th European semi-final as a manager, equalling the record of Sir Alex Ferguson and Giovanni Trapattoni #MUFC pic.twitter.com/aDFUB5pPG7 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 20 апреля 2017 г.

Отметим и то, что команды Моуринью никогда не оступались в еврокубках на стадии четвертьфиналов (в 10 случаях из 10 они шли дальше).

Напомним, «Манчестер Юнайтед» на своем поле в дополнительное время сломил сопротивление «Андерлехта» и вышел в полуфинал Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится сегодня в швейцарском Ньоне.



