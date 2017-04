Моуринью в 10-й раз пробился в полуфинал еврокубка и сравнялся с рекордсменами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз за карьеру вывел свою команду в полуфинал континентального кубкового турнира.

Таким образом, португалец сравнялся с рекордсменами по этому показателю - шотландцем сэром Алексом Фергюсоном и итальянцем Джованни Трапаттони.

