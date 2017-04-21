Маркус Рэшфорд: У «МЮ» было много шансов, мы могли забивать раньше
Нападающий «Манчестер
Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями после матча против «Андерлехта»
в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 в
дополнительное время и вышла в следующий раунд.
Именно Рэшфорд
забил решающий мяч своей команды в дополнительное время
«Все, что мы
могли сделать, это продолжать создавать моменты, и нам удалось их реализовать. У
нас было много шансов, мы могли забивать раньше, но иногда матчи складываются
таким образом. В конце концов нам удалось забить один мяч.
Что касается
упущенных моментов, то нужно продолжать бороться, и у тебя будет еще один шанс.
Да, победа далась нам нелегко, но сейчас это не имеет значения», - цитирует
Рэшфорда ВВС.
На
десятой минуте счет в матче открыл Генрих Мхитарян. Он получил мяч в штрафной и
точно пробил метров с 13-ти. Сравнял результат Ханни, который добил мяч ворота
после попадания в перекладину и неудачной обработки мяча Лукашем Теодорчиком.
На дополнительные 30 минут не
смог выйти Златан Ибрагимович. Он получил травму, и вместо него вышел Антони
Марсьяль. Решающим стал мяч Маркуса Рэшфорда. Форвард принял мяч в штрафной,
прошел двух защитников и с разворота точно пробил. У гостей Ачимпонг упустил
шанс вновь сравнять счет.
Напомним, первая игра завершилась вничью (1:1).
Матч
Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)
Голы
Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд
Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)
Предупреждения:
нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция