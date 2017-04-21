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Маркус Рэшфорд: У «МЮ» было много шансов, мы могли забивать раньше

Источник:  BBCКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями после матча против «Андерлехта» в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в следующий раунд.

Именно Рэшфорд забил решающий мяч своей команды в дополнительное время

«Все, что мы могли сделать, это продолжать создавать моменты, и нам удалось их реализовать. У нас было много шансов, мы могли забивать раньше, но иногда матчи складываются таким образом. В конце концов нам удалось забить один мяч.

Что касается упущенных моментов, то нужно продолжать бороться, и у тебя будет еще один шанс. Да, победа далась нам нелегко, но сейчас это не имеет значения», - цитирует Рэшфорда ВВС.

На десятой минуте счет в матче открыл Генрих Мхитарян. Он получил мяч в штрафной и точно пробил метров с 13-ти. Сравнял результат Ханни, который добил мяч ворота после попадания в перекладину и неудачной обработки мяча Лукашем Теодорчиком.

На дополнительные 30 минут не смог выйти Златан Ибрагимович. Он получил травму, и вместо него вышел Антони Марсьяль. Решающим стал мяч Маркуса Рэшфорда. Форвард принял мяч в штрафной, прошел двух защитников и с разворота точно пробил. У гостей Ачимпонг упустил шанс вновь сравнять счет.

Напомним, первая игра завершилась вничью (1:1). 

Матч

Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)

Голы

Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд

Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)

Предупреждения:

нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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