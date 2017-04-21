Виталий Мутко: Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДА

В этом плане непонятны сроки, критерии, требования. Это не из области спорта, но еще раз скажу, что мы будем продолжать работу, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

На прошлой неделе президент ИААФ Себастьян Коу отметил, что ВФЛА перестала прогрессировать в выполнении критериев, выставленных ей для восстановления членства в международной федерации.

Функционер особо подчеркнул, что вопросы вызывает как антидопинговая система в России, так и работа тренеров, причастных к допинговым скандалам.



