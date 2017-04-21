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Виталий Мутко: Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДА

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил сомнение в эффективности политики руководства ИААФ по отношению к России.

- Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДА. Мы видели все заявления Коу, для меня совершенно непонятна позиция руководителя международной федерации, который отвечает за развитие вида спорта во всем мире. В моем понимании, если в твоей организации проблемы, то прилети, собери спортсменов и тренеров, помоги, если считаешь, что организация не должным образом управляется. Но сидеть в кабинете и работать через бесконечные так называемые независимые комиссии - это, конечно, путь в никуда.

В этом плане непонятны сроки, критерии, требования. Это не из области спорта, но еще раз скажу, что мы будем продолжать работу, - цитирует Мутко агентство ТАСС.

На прошлой неделе президент ИААФ Себастьян Коу отметил, что ВФЛА перестала прогрессировать в выполнении критериев, выставленных ей для восстановления членства в международной федерации.

Функционер особо подчеркнул, что вопросы вызывает как антидопинговая система в России, так и работа тренеров, причастных к допинговым скандалам.


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