Жозе Моуринью: Я доверяю Рэшфорду вне зависимости от того, забивает он или нет
Главный тренер
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после ответного матча
1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила
2:1 и по сумме двух матчей вышла в полуфинал.
«У нас было 17
ударов, 10 из них в створ – что-то около того. Но игра была сложной. Если
посмотреть на статистику, кто-то, не видя матч, может подумать, что мы
доминировали, но это не так. Когда мы добавили еще одного игрока в середину
поля, мы начали контролировать игру. Когда счет 1:1 – это всегда рискованно, но нам
необходимо было забивать и не пропускать при этом, что было непросто.
Рэшфорд? Вы
говорите о его качествах, они фантастические. Но у него еще и отличная
психология. Он не забивал с сентября, и некоторые игроки не понимают, чего я
хочу, но я доверяют Маркусу. Неважно, забивает он или нет. Его настрой, его
старание просто невероятные.
Травмы
Ибргаимовича и Рохо? Не думаю, что у них легкие повреждения, но предпочитаю
дождаться обследования перед тем, как говорить об этом. Не могу говорить об этом
сейчас, я тренер, а не доктор. Но это, определенно, плохие новости для нас.
Если у нас не
будет математической возможности пробиться в топ-4 в АПЛ и получить путевку в
Лигу чемпионов, мы полностью сделаем ставку на Лигу Европы. Это важный трофей,
и нам нужно продолжать двигаться к нему. Сегодня мы увидели, насколько это
сложно. Мы не ждем легкой жизни в полуфинале», - цитирует Моуринью ВВС.
На
десятой минуте счет в матче открыл Генрих Мхитарян. Он получил мяч в штрафной и
точно пробил метров с 13-ти. Сравнял результат Ханни, который добил мяч ворота
после попадания в перекладину и неудачной обработки мяча Лукашем Теодорчиком.
На дополнительные 30 минут не
смог выйти Златан Ибрагимович. Он получил травму, и вместо него вышел Антони
Марсьяль. Решающим стал мяч Маркуса Рэшфорда. Форвард принял мяч в штрафной,
прошел двух защитников и с разворота точно пробил. У гостей Ачимпонг упустил
шанс вновь сравнять счет.
Напомним, первая игра завершилась вничью (1:1).
Матч
Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)
Голы
Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд
Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)
Предупреждения:
нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция