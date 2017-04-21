Жозе Моуринью: Я доверяю Рэшфорду вне зависимости от того, забивает он или нет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила 2:1 и по сумме двух матчей вышла в полуфинал.

«У нас было 17 ударов, 10 из них в створ – что-то около того. Но игра была сложной. Если посмотреть на статистику, кто-то, не видя матч, может подумать, что мы доминировали, но это не так. Когда мы добавили еще одного игрока в середину поля, мы начали контролировать игру. Когда счет 1:1 – это всегда рискованно, но нам необходимо было забивать и не пропускать при этом, что было непросто.

Рэшфорд? Вы говорите о его качествах, они фантастические. Но у него еще и отличная психология. Он не забивал с сентября, и некоторые игроки не понимают, чего я хочу, но я доверяют Маркусу. Неважно, забивает он или нет. Его настрой, его старание просто невероятные.

Травмы Ибргаимовича и Рохо? Не думаю, что у них легкие повреждения, но предпочитаю дождаться обследования перед тем, как говорить об этом. Не могу говорить об этом сейчас, я тренер, а не доктор. Но это, определенно, плохие новости для нас.

Если у нас не будет математической возможности пробиться в топ-4 в АПЛ и получить путевку в Лигу чемпионов, мы полностью сделаем ставку на Лигу Европы. Это важный трофей, и нам нужно продолжать двигаться к нему. Сегодня мы увидели, насколько это сложно. Мы не ждем легкой жизни в полуфинале», - цитирует Моуринью ВВС.

На десятой минуте счет в матче открыл Генрих Мхитарян. Он получил мяч в штрафной и точно пробил метров с 13-ти. Сравнял результат Ханни, который добил мяч ворота после попадания в перекладину и неудачной обработки мяча Лукашем Теодорчиком.

На дополнительные 30 минут не смог выйти Златан Ибрагимович. Он получил травму, и вместо него вышел Антони Марсьяль. Решающим стал мяч Маркуса Рэшфорда. Форвард принял мяч в штрафной, прошел двух защитников и с разворота точно пробил. У гостей Ачимпонг упустил шанс вновь сравнять счет.

Напомним, первая игра завершилась вничью (1:1).