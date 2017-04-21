Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль2 : 1Рейнджерс
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Питтсбург3 : 0Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Я доверяю Рэшфорду вне зависимости от того, забивает он или нет

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила 2:1 и по сумме двух матчей вышла в полуфинал.

«У нас было 17 ударов, 10 из них в створ – что-то около того. Но игра была сложной. Если посмотреть на статистику, кто-то, не видя матч, может подумать, что мы доминировали, но это не так. Когда мы добавили еще одного игрока в середину поля, мы начали контролировать игру.  Когда счет 1:1 – это всегда рискованно, но нам необходимо было забивать и не пропускать при этом, что было непросто.

Рэшфорд? Вы говорите о его качествах, они фантастические. Но у него еще и отличная психология. Он не забивал с сентября, и некоторые игроки не понимают, чего я хочу, но я доверяют Маркусу. Неважно, забивает он или нет. Его настрой, его старание просто невероятные.

Травмы Ибргаимовича и Рохо? Не думаю, что у них легкие повреждения, но предпочитаю дождаться обследования перед тем, как говорить об этом. Не могу говорить об этом сейчас, я тренер, а не доктор. Но это, определенно, плохие новости для нас.

Если у нас не будет математической возможности пробиться в топ-4 в АПЛ и получить путевку в Лигу чемпионов, мы полностью сделаем ставку на Лигу Европы. Это важный трофей, и нам нужно продолжать двигаться к нему. Сегодня мы увидели, насколько это сложно. Мы не ждем легкой жизни в полуфинале», - цитирует Моуринью ВВС.

На десятой минуте счет в матче открыл Генрих Мхитарян. Он получил мяч в штрафной и точно пробил метров с 13-ти. Сравнял результат Ханни, который добил мяч ворота после попадания в перекладину и неудачной обработки мяча Лукашем Теодорчиком.

На дополнительные 30 минут не смог выйти Златан Ибрагимович. Он получил травму, и вместо него вышел Антони Марсьяль. Решающим стал мяч Маркуса Рэшфорда. Форвард принял мяч в штрафной, прошел двух защитников и с разворота точно пробил. У гостей Ачимпонг упустил шанс вновь сравнять счет.

Напомним, первая игра завершилась вничью (1:1). 

Матч

Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)

Голы

Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд

Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)

Предупреждения:

нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Аякс» вышел в полуфинал еврокубка впервые за 20 летСамый титулованный клуб Нидерландов добился самого крупного успеха в европейском кубковом турнире за последние два десятилетия.Генрих Мхитарян: Мы все ближе к финалу Лиги ЕвропыПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила 2:1 и по сумме двух матчей вышла в полуфинал.Маркус Рэшфорд: У «МЮ» было много шансов, мы могли забивать раньшеНападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями после матча против «Андерлехта» в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в следующий раунд.Моуринью в 10-й раз пробился в полуфинал еврокубка и сравнялся с ФергюсономГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз за карьеру вывел свою команду в полуфинал континентального кубкового турнира.Лига Европы. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт», «Шальке» обыграл «Аякс», но вылетел и другие матчиРезультаты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стадии полуфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы.Спаситель Рэшфорд. «МЮ» дожал «Андерлехт» в полуфинале ЛЕСпаситель Рэшфорд. «МЮ» дожал «Андерлехт» в полуфинале ЛЕ«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы.«Лион» одолел «Бешикташ» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы«Лион» на выезде уступил «Бешикташу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:2), но взять верх в серии послематчевых пенальти.«Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Сельта» и «Лион» вышли в полуфинал Лиги ЕвропыЗавершились все матчи 1/4 финала Лиги Европы. По их итогам определились все полуфиналисты турнира.«Шальке» в дополнительное время обыграл «Аякс», но не сумел выйти в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Шальке» и «Аяксом» завершился победой хозяев.. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу «Шальке», но в следующую стадию вышел «Аякс».«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».«МЮ» – «Андерлехт». Ибрагимович заменен из-за травмыФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Футболист был заменен.В трех четвертьфиналах Лиги Европы команды сыграют дополнительное времяПродолжаются ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В трех из четырех пар будет сыграно дополнительное время.«Сельта» обыграла «Генк» по сумме двух матчей и вышла в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Генком» и «Сельтой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«МЮ» – «Андерлехт» – 2:1 (доп.время). Как это былоВ ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».«Шальке» – «Аякс» – 3:2 (доп.время). Как это былоВ ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Шальке» сыграет с «Аяксом».«Бешикташ» – «Лион» – 2:1 (по пен. 6:7). Как это былоВ ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Бешикташ» сыграет с «Лионом».«Бешикташ» – «Лион». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Бешикташем» и «Лионом».«Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом».«Шальке» – «Аякс». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Шальке» и «Аяксом».
Легкая атлетика
Виталий Мутко: Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДА
Футбол
Моуринью в 10-й раз пробился в полуфинал еврокубка и сравнялся с Фергюсоном
Футбол
«Лион» одолел «Бешикташ» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы
Футбол
«Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Сельта» и «Лион» вышли в полуфинал Лиги Европы
все новости
Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфордвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости