Генрих Мхитарян: Мы все ближе к финалу Лиги Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила 2:1 и по сумме двух матчей вышла в полуфинал.

Именно Мхитарян открыл счет в этой игре.

«Все ближе к финалу Лиги Европы! Очень рад за свой гол и за победу команды!», - написал полузащитник на своей странице Вконтакте.

Напомним, первая игра завершилась вничью (1:1).