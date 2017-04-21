Генрих Мхитарян: Мы все ближе к финалу Лиги Европы
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала
Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила 2:1 и по
сумме двух матчей вышла в полуфинал.
Именно Мхитарян открыл счет в этой игре.
«Все ближе к финалу
Лиги Европы! Очень рад за свой гол и за победу команды!», - написал полузащитник на своей странице
Вконтакте.
Напомним, первая игра завершилась вничью (1:1).
Матч
Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)
Голы
Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд
Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)
Предупреждения:
нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция