«Аякс» вышел в полуфинал еврокубка впервые за 20 лет

Самый титулованный клуб Нидерландов добился самого крупного успеха в европейском кубковом турнире за последние два десятилетия.

Ajax reach first European semi-final in 20 years as Lyon and Celta Vigo also join Man Utd in Europa League last four https://t.co/DkHHfVIpaj pic.twitter.com/5k86oiOFig — Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) 20 апреля 2017 г.

Напомним, победа над «Шальке 04» по сумме двух встреч позволила «Аяксу» выйти в полуфинал Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится сегодня в швейцарском Ньоне.

В последний раз «Аякс» успешно выступал на европейской арене под руководством Луи ван Гала. В 1995 году команда выиграла Лигу чемпионов, а на следующий год дошла до финала, где уступила туринскому «Ювентусу» в серии пенальти.

Затем ван Гал перебрался в «Барселону», и за ним последовали многие лидеры амстердамского клуба (братья Франк и Рональд де Буры, Марк Овермарс, Патрик Клюйверт и др.).

Напомним, в квалификации Лиги чемпионов-2016/17 «Аякс» уступил «Ростову».





