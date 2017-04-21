«Аякс» вышел в полуфинал еврокубка впервые за 20 лет
Самый титулованный клуб Нидерландов добился самого крупного успеха в европейском кубковом турнире за последние два десятилетия.
Ajax reach first European semi-final in 20 years as Lyon and Celta Vigo also join Man Utd in Europa League last four https://t.co/DkHHfVIpaj pic.twitter.com/5k86oiOFig— Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) 20 апреля 2017 г.
Напомним, победа над «Шальке 04» по сумме двух встреч позволила «Аяксу» выйти в полуфинал Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится сегодня в швейцарском Ньоне.
В последний раз «Аякс» успешно выступал на европейской арене под руководством Луи ван Гала. В 1995 году команда выиграла Лигу чемпионов, а на следующий год дошла до финала, где уступила туринскому «Ювентусу» в серии пенальти.
Затем ван Гал перебрался в «Барселону», и за ним последовали многие лидеры амстердамского клуба (братья Франк и Рональд де Буры, Марк Овермарс, Патрик Клюйверт и др.).
Напомним, в квалификации Лиги чемпионов-2016/17 «Аякс» уступил «Ростову».
Матч
Голы
Горецка 52 (1:0). Бургшталлер 56 (2:0). Калигиури 101 (3:0). Виргевер 111 (3:1). Юнес 120 (3:2).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Настасич, Ритер (Авдижай, 113), Бенталеб, Майер, Стамбули (Хунтелар, 54), Калигиури, Горецка (Гайс, 84), Бургшталлер
Аякс: Онана, Велтман, де Лигт, Санчес, Виргевер, Юнес, Классен, Траоре (Тете, 83), Зиеш, Клюйверт (Дольберг, 62), Шоне (ван де Бек, 74)
Предупреждения:
Бургшталлер, 61; Колашинац, 67; Настасич, 86 - Велтман, 73; Виргевер, 90; Зиеш, 90
Удаления:
нет - Велтман, 80
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
20 апреля 22:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция