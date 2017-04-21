Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль2 : 1Рейнджерс
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Питтсбург3 : 0Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Радуюсь за «Спартак», но не как болельщик

Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал успешное выступление московского «Спартака» в чемпионате России по футболу.

- Рад ли я тому, что «Спартак», которому отдал много лет, в шаге от чемпионства? Естественно, я рад. Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, «Спартаку» исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что все-таки этот шаг команда сделает и к юбилею клуба будет еще одна чемпионская медаль, - рассказал Черчесов.

Напомним, Черчесов защищал цвета «Спартака» с 1984 по 1987, с 1989 по 1993, в 1995 и в 2002 годах. В 2007 - 2008 годах он был главным тренером красно-белых.

В данный момент «Спартак» опережает ближайшего преследователя (ЦСКА) в турнирной таблице РФПЛ на 10 очков.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФПЛ. 24-й тур. «Уфа» сыграет с ЦСКА, «Ростов» - «Спартак» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Уфа» – ЦСКА. Текстовая трансляция начнется в 17:00 (мск)Матч 24-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Толстых, Газзаев, Лещенко и Смертин вошли в общественно-экспертный совет «Динамо»Московское «Динамо» объявило о создании общественно-экспертного совета клуба. Сегодня состоялось его первое заседание.Виталий Мутко: На матч «Зенита» с «Уралом» будут допущены 20 000 зрителей, на матч «Зенит» – «Терек» – 40 000Президент РФС Виталий Мутко сказал, что на первых матчах «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» в чемпионате России стадион не будет заполнен, так как не на все места будут продаваться билеты.Тимур Журавель: Смолов – один из кандидатов на замену Лукаку в «Эвертоне»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель – о возможном переезде форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в английскую премьер-лигу.Валерий Масалитин: Кадровые проблемы ЦСКА начались еще при СлуцкомБывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин рассказал об одной из главных проблем армейского клуба.Президент «Оренбурга»: Пока неизвестно, сыграет ли Кержаков с «Томью»Президент «Оренбурга» Василий Столыпин сообщил, что вратарь Дмитрий Абакумов и полузащитник Максим Григорьев готовы сыграть в матче 24-го тура чемпионата России с «Томью», участие голкипера Михаила Кержакова и полузащитника Романа Воробьева под вопросом.Джано Ананидзе: При Каррере я перестал бояться потерять мячДжано Ананидзе: При Каррере я перестал бояться потерять мячПолузащитник «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о собственных нервах, признаках единства команды и суевериях перед…«Урал»: Команда не будет тренироваться на стадионе «Санкт-Петербург»«Урал» проведет тренировку перед матчем с «Зенитом» на «Петровском», сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.Роман Павлюченко: Кто со мной подпишет контракт на два-три года?Форвард «Урала» Роман Павлюченко заявил, что его новый контракт с клубом не будет долгосрочным.Дзагоев полетел с ЦСКА в УфуГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко взял 17 игроков на выезд в Уфу, где красно-синие сыграют с одноименной командой в матче 24-го тура премьер-лиги.Илья Ковальчук: «Зенит» после поражения от «Спартака» захочет реабилитироваться, тем более на суперстадионеНападающий СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».Сергей Рыжиков: Пытаемся объяснить иностранцам, что матч с «Крыльями» – территориальное дерби ПоволжьяГолкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Крыльями Советов» в 24-м туре РФПЛ.А нельзя ли доплатить за просмотр «Рубина»?А нельзя ли доплатить за просмотр «Рубина»?Футболисты «Рубина» возьмут на себя расходы на билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России с «Тереком».Эрик Штоффельсхаус: Миранчук – одна из надежд сборной России на ЧМ-2018Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука.Игроки «Рубина» оплатят болельщикам билеты на матч с «Тереком»Футболисты «Рубина» возьмут на себя расходы на билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России с «Тереком», сообщается на официальном сайте казанского клуба.«Зенит» провел первую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург» (фото)Футболисты «Зенита» в рамках подготовки к матчу 24-го тура РФПЛ против «Урала» провели тренировку на «Санкт-Петербург Арене».«Ростов-Арена» может в ноябре принять матч Россия – Босния и Герцеговина«Ростов-Арена», которая возводится к чемпионату мира 2018 года, может принять официальный матч уже в нынешнем году.Александр Бубнов: У меня есть выходы на бразильский рынок, я помогу «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что в скором времени может занять должность в махачкалинском «Анжи».«Амкар» чемпион, «Томь» тоже ничего: чьи турнирные очки стоят дешевле?«Амкар» чемпион, «Томь» тоже ничего: чьи турнирные очки стоят дешевле?«Советский спорт» сопоставил бюджеты клубов премьер-лиги с их результатами в нынешнем сезоне.
Легкая атлетика
Виталий Мутко: Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДА
Футбол
Моуринью в 10-й раз пробился в полуфинал еврокубка и сравнялся с Фергюсоном
Футбол
«Лион» одолел «Бешикташ» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы
Футбол
«Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Сельта» и «Лион» вышли в полуфинал Лиги Европы
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости