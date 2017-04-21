Станислав Черчесов: Радуюсь за «Спартак», но не как болельщик

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал успешное выступление московского «Спартака» в чемпионате России по футболу.

- Рад ли я тому, что «Спартак», которому отдал много лет, в шаге от чемпионства? Естественно, я рад. Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, «Спартаку» исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что все-таки этот шаг команда сделает и к юбилею клуба будет еще одна чемпионская медаль, - рассказал Черчесов.

Напомним, Черчесов защищал цвета «Спартака» с 1984 по 1987, с 1989 по 1993, в 1995 и в 2002 годах. В 2007 - 2008 годах он был главным тренером красно-белых.

В данный момент «Спартак» опережает ближайшего преследователя (ЦСКА) в турнирной таблице РФПЛ на 10 очков.



