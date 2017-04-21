Борис Беккер: Шараповой стоит быть более дружелюбной по отношению к соперницам

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал возвращение в WTA-тур Марии Шараповой.

- Я считаю, что Мария имеет право выступать на крупных турнирах благодаря wild card. Каждый человек заслуживает второй шанс. Но надо учиться на своих ошибках. Ни для кого не секрет, что она одна из самых непопулярных игроков в раздевалке.

У многих теннисисток сложилось определенное мнение о ней. Вопрос в том, как она будет подавать себя после возвращения в тур. Надеюсь, она будет более приветливой и дружелюбной по отношению к соперницам. Мария давно стала суперзвездой в своем деле, она действительно большой профессионал, - заявил Беккер.

Напомним, Мария Шарапова, заканчивающая отбывать дисквалификацию за применение мельдония, вернется в WTA-тур на турнире в Штутгарте, который состоится на следующей неделе.

Борис Беккер ранее тренировал победителя 12 турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

