Григорий Иванов: Я бы не стал сейчас короновать «Спартак»

Президент «Урала» Григорий Иванов убежден в том, что «Спартаку» еще рано отдавать победу в чемпионате России.

- Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать «Спартак». В 2005 году уже был случай, когда «Локомотив» туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путевку в Лигу чемпионов не завоевал.

Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении «Спартака». Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберет игру «Спартака» очень подробно и донесет свою установку до футболистов. Но самоцели навредить красно-белым у нас нет — мы думаем только о своих интересах, о том, чтобы добиться успеха самим, - рассказал Иванов.

В данный момент «Спартак» опережает ближайшего преследователя (ЦСКА) в турнирной таблице РФПЛ на 10 очков.