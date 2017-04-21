Мэттьюз, Лайне и Веренски номинированы на приз лучшему новичку НХЛ
Названа тройка игроков, претендующих на звание лучшего новичка НХЛ по итогам текущего сезона.
Впервые «Колдер Трофи» был вручен по итогам сезона-1936/37 форварду «Торонто» Силу Эппсу.
На приз в 2017 году претендуют американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз (69 очков в 82 проведенных матчах), финский форвард «Виннипега» Патрик Лайне (64 очка в 73 играх) и американский защитник «Коламбуса» Зак Веренски (47 очков в 78 встречах).
Обладатель награды станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе.
Your finalists for the 2016-17 Calder Memorial Trophy! #NHLAwards pic.twitter.com/WjAMxfQvYw— NHL (@NHL) 20 апреля 2017 г.
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