Мэттьюз, Лайне и Веренски номинированы на приз лучшему новичку НХЛ

Марк Джиордано: «Калгари» не в чем себя упрекнуть, нам каждый раз не хватало совсем чуть-чуть

Капитан «Калгари» Марк Джиордано после четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (1:3) признал, что необходимо отметить соперника, который выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.