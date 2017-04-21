«Челси» готов продать Диего Косту будущим летом

Форвард сборной Испании Диего Коста может покинуть лондонский «Челси» в следующее трансферное окно.

It's claimed Chelsea are finally running out of patience with Diego Costa.



Here's what the papers are saying https://t.co/7zgqJbUryt #CFC pic.twitter.com/sKMKnsYSXU — BBC Sport (@BBCSport) 20 апреля 2017 г.

По информации британских СМИ, руководство и тренерский штаб лидеров АПЛ недовольны тем, что 28-летний игрок требует увеличения зарплаты, которая ныне составляет 150 000 фунтов стерлингов в неделю.

Сообщается также, что китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов увеличить недельный оклад Косты до 620 тысяч фунтов. Эта команда уже пыталась заполучить Диего минувшей зимой.

«Челси» лидирует в чемпионате Англии, опережая «Тоттенхэм» на четыре очка. 22 апреля эти команды сыграют между собой. Диего Коста забил 17 мячей в 30 проведенных матчах.



