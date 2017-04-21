Григорий Иванов: Тарханов построил игру и настроил игроков «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил прогресс команды под руководством Александра Тарханова.

- Большую сыграло роль возвращение на тренерский мостик Александра Тарханова. Он по-другому построил игру и настроил ребят. Кроме того, мы серьезно укрепились зимой — пришли четыре футболиста, которые неплохо себя проявляют.

И Эрик Бикфалви, и Владимир Ильин, и Грегор Балажиц, и Николай Димитров довольно быстро влились в коллектив и поняли требования Тарханова. Так что трансферную политику клуба в зимний период я оцениваю положительно, - рассказал Иванов.

«Урал» в данный момент занимает десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.