Григорий Иванов: Тарханов построил игру и настроил игроков «Урала»
Президент «Урала» Григорий Иванов отметил прогресс команды под руководством Александра Тарханова.
- Большую сыграло роль возвращение на тренерский мостик Александра Тарханова. Он по-другому построил игру и настроил ребят. Кроме того, мы серьезно укрепились зимой — пришли четыре футболиста, которые неплохо себя проявляют.
И Эрик Бикфалви, и Владимир Ильин, и Грегор Балажиц, и Николай Димитров довольно быстро влились в коллектив и поняли требования Тарханова. Так что трансферную политику клуба в зимний период я оцениваю положительно, - рассказал Иванов.
«Урал» в данный момент занимает десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
Матч
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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