Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль2 : 2Рейнджерс
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Питтсбург5 : 2Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Три результативные передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Коламбус» и выйти во второй раунд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Коламбусу» (5:2) в пятом матче серии плей-офф.

Дублем в этой встрече отметился форвард «Пингвинов» Брайан Раст, а Евгений Малкин отдал три результативные передачи.

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Питтсбурга» и действующие обладатели Кубка Стэнли вышли во второй раунд плей-офф. А голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский завершил клубный сезон.

Напомним, ранее завершилась только одна серия: на Западе «Анахайм» переиграл «Калгари» с «сухим» счетом 4-0.

Матч

Питтсбург - Коламбус - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы:

Кессел (Малкин, Шульц), 9:07 (1:0). Раст (Малкин, Кессел), 21:07 (2:0). Раст (Хэйнси), 23:50 (3:0). Карлссон В. (Ганье), 29:30 (3:1). Дженнер (Эткинсон, Джонс), 32:24 (3:2). Кросби (Малкин, Кессел), 45:31 (4:2). Уилсон (Дэйли, Шири), 46:22 (5:2).

Место и дата

21 апреля 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. «Монреаль» играет с «Рейнджерс» и другие матчиВсе матчи плей-офф НХЛ на сайте «Советского спорта».Мэттьюз, Лайне и Веренски номинированы на приз лучшему новичку НХЛНазвана тройка игроков, претендующих на звание лучшего новичка НХЛ по итогам текущего сезона.Экс-защитник «Спартака» Дыбленко подписал контракт с «Нью-Джерси»Российский защитник Ярослав Дыбленко подписал двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.«Баффало» уволил главного тренера Байлсму и генменеджера Мюррея«Баффало» объявил об увольнении Дэна Байлсмы с поста главного тренера команды.Сергей Плотников: Понимал, что по организации СКА не уступает клубам НХЛНападающий СКА Сергей Плотников в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.Марк Джиордано: «Калгари» не в чем себя упрекнуть, нам каждый раз не хватало совсем чуть-чутьКапитан «Калгари» Марк Джиордано после четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (1:3) признал, что необходимо отметить соперника, который выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.Официально: «Авангард» обменял права на Калинина в СКА на денежную компенсациюСКА выкупил права на нападающего «Торонто» Сергея Калинина, который принадлежал «Авангарду».Майк Бэбкок: «Вашингтон» выиграл всю борьбу и был всегда быстрее насГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (4:5).Райан Гецлаф: Молодежь впитывает все как губка, но в первую очередь ответственность лежит на насФорвард «Анахайма» Райан Гецлаф после четвертого матча серии плей-офф НХЛ с «Калгари» (3:1) прокомментировал выход команды во второй раунд.Ти Джей Оши: У нас все получалось, мы правильно распоряжались шайбойФорвард «Вашингтона» Ти Джей Оши оценил игру команды в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (5:4).Бержерон, Кеслер и Койву номинированы на «Селке Трофи»НХЛ объявила номинантов на «Селке Трофи», приз лучшему форварду сезона оборонительного плана. В их число вошли Патрис Бержерон («Бостон»), Райан Кеслер («Анахайм») и Микко Койву («Миннесота»).Трямкин перешел из «Ванкувера» в «Автомобилист»«Автомобилист» достиг договоренности о подписании контракта с российским защитником «Ванкувера» Никитой Трямкиным, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.«Он играет как крыса…» Как команда Овечкина спасает серию с «Торонто» (видео)«Он играет как крыса…» Как команда Овечкина спасает серию с «Торонто» (видео)«Вашингтон» сумел вытащить тяжелейший матч в Торонто, сравняв счет в серии. Александр Овечкин забивает в третьей игре подряд.Агент: Кулемин выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мираАгент хоккеиста «Айлендерс» Никиты Кулемина Гари Гринстин рассказал, что нападающий готов сыграть за сборную России на чемпионате мира.«Анахайм» первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Калгари» в четырех матчах«Анахайм» одержал победу над «Калгари» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.НХЛ. Кубок Стэнли. «Калгари» проиграл «Анахайму» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги.«Ювентус и «Монако» в полуфинале ЛЧ, шайба Овечкина и страшная травма гонщика Ф-4. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.«Миннесота» на выезде обыграла «Сент-Луис»В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сент-Луис» на домашнем льду уступил «Миннесоте» со счетом 0:2.Видео дня: Форвард «Вашингтона» сотворил чудо-сэйв и оформил дубль за три минутыКанадский форвард «Вашингтона» Том Уилсон стал настоящим героем первого периода четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто».«Оттава» с минимальным счетом обыграла на выезде «Бостон»В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Бостон» на домашнем льду уступил «Оттаве» со счетом 0:1.
Теннис
Борис Беккер: Шараповой стоит быть более дружелюбной по отношению к соперницам
Футбол
Станислав Черчесов: Радуюсь за «Спартак», но не как болельщик
Футбол
«Аякс» вышел в полуфинал еврокубка впервые за 20 лет
Футбол
Генрих Мхитарян: Мы все ближе к финалу Лиги Европы
все новости
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости