Три результативные передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Коламбус» и выйти во второй раунд
Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Коламбусу» (5:2) в пятом матче серии плей-офф.
Дублем в этой встрече отметился форвард «Пингвинов» Брайан Раст, а Евгений Малкин отдал три результативные передачи.
Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Питтсбурга» и действующие обладатели Кубка Стэнли вышли во второй раунд плей-офф. А голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский завершил клубный сезон.
The @penguins win the series and advance to the Second Round! #StanleyCup pic.twitter.com/HQGXDtMEtz— NHL (@NHL) 21 апреля 2017 г.
Напомним, ранее завершилась только одна серия: на Западе «Анахайм» переиграл «Калгари» с «сухим» счетом 4-0.
Матч
Питтсбург - Коламбус - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы:
Кессел (Малкин, Шульц), 9:07 (1:0). Раст (Малкин, Кессел), 21:07 (2:0). Раст (Хэйнси), 23:50 (3:0). Карлссон В. (Ганье), 29:30 (3:1). Дженнер (Эткинсон, Джонс), 32:24 (3:2). Кросби (Малкин, Кессел), 45:31 (4:2). Уилсон (Дэйли, Шири), 46:22 (5:2).
Место и дата
21 апреля 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция