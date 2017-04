Три результативные передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Коламбус» и выйти во второй раунд

Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Коламбусу» (5:2) в пятом матче серии плей-офф.

Дублем в этой встрече отметился форвард «Пингвинов» Брайан Раст, а Евгений Малкин отдал три результативные передачи.

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Питтсбурга» и действующие обладатели Кубка Стэнли вышли во второй раунд плей-офф. А голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский завершил клубный сезон.

The @penguins win the series and advance to the Second Round! #StanleyCup pic.twitter.com/HQGXDtMEtz