Рой Кин: Моуринью забил последний гвоздь в крышку гроба Руни

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен в том, что нападающий Уэйн Руни в скором времени покинет команду.

- Я думаю, что для Уэйна в «МЮ» все заканчивается. До завершения сезона он, конечно, еще выйдет на поле — из-за травм одноклубников. Но сегодня он должен быть в ярости из-за того, что не принял участия в матче. Думаю, Моуринью забил последний гвоздь в крышку его гроба, - заявил Кин.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» Жозе Моуринью не выпустил на поле Руни даже после того, как из-за травмы был вынужденно заменен Златан Ибрагимович.

В этекущем сезоне Уэйн провел 31 игру в составе «Манчестер Юнайтед», забив 5 мячей.