Рой Кин: Моуринью забил последний гвоздь в крышку гроба Руни
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен в том, что нападающий Уэйн Руни в скором времени покинет команду.
- Я думаю, что для Уэйна в «МЮ» все заканчивается. До завершения сезона он, конечно, еще выйдет на поле — из-за травм одноклубников. Но сегодня он должен быть в ярости из-за того, что не принял участия в матче. Думаю, Моуринью забил последний гвоздь в крышку его гроба, - заявил Кин.
Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» Жозе Моуринью не выпустил на поле Руни даже после того, как из-за травмы был вынужденно заменен Златан Ибрагимович.
В этекущем сезоне Уэйн провел 31 игру в составе «Манчестер Юнайтед», забив 5 мячей.
Матч
Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)
Голы
Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд
Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)
Предупреждения:
нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция