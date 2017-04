«Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Монреаля», Марков набрал одно очко

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» снова вышли вперед в серии плей-офф с «Монреалем».

Победную шайбу в пятом матче серии на 15-й минуте овертайма забросил шведский форвард Мика Зибанежад, замкнувший передачу Криса Крайдера.

В составе «Монреаля» результативной передачей отметился российский защитник Андрей Марков.

Only one win away for the @NYRangers. #StanleyCup pic.twitter.com/NSg2tkJxe9