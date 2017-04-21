«Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Монреаля», Марков набрал одно очко
Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» снова вышли вперед в серии плей-офф с «Монреалем».
Победную шайбу в пятом матче серии на 15-й минуте овертайма забросил шведский форвард Мика Зибанежад, замкнувший передачу Криса Крайдера.
В составе «Монреаля» результативной передачей отметился российский защитник Андрей Марков.
Only one win away for the @NYRangers. #StanleyCup pic.twitter.com/NSg2tkJxe9— NHL (@NHL) 21 апреля 2017 г.
Таком образом, счет в данном противостоянии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Шестая игра состоится 23 апреля в Нью-Йорке.
Напомним, ранее определился первый участник второго раунда плей-офф от Востока: «Питтсбург» сломил сопротивление «Коламбуса».
Матч
Монреаль - Рейнджерс - 2:3 О.Т. (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Лехконен (Гальченюк, Больё), 12:07 (1:0). Фаст (Зибанежад), 15:56 (1:1). Галлахер (Марков, Лехконен), 16:20 (2:1). Скджей (Нэш, Веси), 38:28 (2:2). Зибанежад (Крейдер), 74:22 (2:3).
Место и дата
21 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция