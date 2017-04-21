«Нэшвилл» завершил разгром «Чикаго» в серии и вышел во второй раунд плей-офф
Хоккеисты «Нэшвилла» пробились во второй раунд плей-офф НХЛ после победы над «Чикаго» (4:1).
Дублем в сегодняшней встрече отметился швейцарский защитник «Хищников» Роман Йоси. А единственную шайбу «Чикаго» в большинстве забросил капитан команды Джонатан Тэйвс, которому ассистировал Артемий Панарин.
The Preds sweep the Hawks. #StanleyCup pic.twitter.com/ZRrhbVoHHJ— NHL (@NHL) 21 апреля 2017 г.
«Нэшвилл» выиграл серию у «Чикаго» со счетом 4-0. Ранее с таким же результатом (в пользу «Уток») завершилось противостояния «Анахайма» и «Калгари».
Первый участник второго раунда плей-офф определился и на Востоке: «Питтсбург» взял верх над «Коламбусом».
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Йоси (Джохансен, Эллис), 29:41 (1:0). Сишонс (Арвидсон, Эллис), 48:52 (2:0). Йоси (Уотсон, Сишонс), 50:21 (3:0). Тэйвс (Кейн, Панарин), 54:42 (3:1). Арвидсон (Саббэн, Форсберг), 58:12 (4:1).
Место и дата
21 апреля 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция