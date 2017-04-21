«Нэшвилл» завершил разгром «Чикаго» в серии и вышел во второй раунд плей-офф

Хоккеисты «Нэшвилла» пробились во второй раунд плей-офф НХЛ после победы над «Чикаго» (4:1).

Дублем в сегодняшней встрече отметился швейцарский защитник «Хищников» Роман Йоси. А единственную шайбу «Чикаго» в большинстве забросил капитан команды Джонатан Тэйвс, которому ассистировал Артемий Панарин.

«Нэшвилл» выиграл серию у «Чикаго» со счетом 4-0. Ранее с таким же результатом (в пользу «Уток») завершилось противостояния «Анахайма» и «Калгари».

Первый участник второго раунда плей-офф определился и на Востоке: «Питтсбург» взял верх над «Коламбусом».







