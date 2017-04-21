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Евгения Медведева: Безумно рада, что смогла набрать больше 80 баллов в короткой программе

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свой новый мировой рекорд в короткой программе. 

- Я безумно рада, что на международных соревнованиях смогла набрать в короткой программе за 80 баллов. Наконец-то это получилось. Я очень довольна этим результатом.

Любой турнир — это и эмоциональный выплеск, и физический, после чего есть небольшой спад. Но с этим надо справляться. Прошедших двух недель после Хельсинки мне хватило, чтобы подготовиться к World Team Trophy.

Во время проката я никогда не думаю о баллах, и перед прокатом не задумываюсь об этом и даже после. Это решение судей. Мое дело выйти и откататься — показать, на что способна, а дальше — решение за судьями.

Чувствовала ли я поддержку команды? Я слышала, как ребята визжали, пищали, кричали. Мне понравился момент после проката в «кисс энд край» — необычно, весело, и я получила удовольствие, — цитирует Медведеву официальный сайт ФФКР.

Напомним, Евгения Медведева набрала 80,85 балла в короткой программе на командном чемпионате мира, который проходит в Токио.

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