Люк Шоу: Ибрагимович в порядке, он спокойно ходил по раздевалке

Жозе Моуринью: Я доверяю Рэшфорду вне зависимости от того, забивает он или нет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила 2:1 и по сумме двух матчей вышла в полуфинал.