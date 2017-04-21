Люк Шоу: Ибрагимович в порядке, он спокойно ходил по раздевалке
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу полагает, что Златан Ибрагимович смог избежать тяжелой травмы в ответной встрече с «Андерлехтом» (2:1).
- Ибрагимович в полном порядке. Он спокойно ходил по раздевалке после игры, - рассказал Шоу.
The early news on Zlatan Ibrahimovic and Marcos Rojo is "fairly negative"— BBC Sport (@BBCSport) 20 апреля 2017 г.
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Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал опасение, что Златан и аргентинский защитник Маркос Рохо получили серьезные повреждения.
Напомним, жеребьевка полуфиналов Лиги Европы состоится сегодня в швейцарском Ньоне. Соперником «МЮ» может стать «Аякс», «Лион» или «Сельта».
Матч
Манчестер Юнайтед - Андерлехт - 2:1 (1:1)
Голы
Мхитарян 10 (1:0). Ханни 32 (1:1). Рэшфорд 107 (2:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Шоу, Рохо (Блинд, 23), Лингард (Феллайни, 60), Валенсия, Погба, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович (Марсьяль, 91), Рэшфорд
Андерлехт: Рубен, Мбоджи, Ачимпонг, Аппиа, Спайич, Обрадович, Ханни (Станчу, 64), Тьелеманс, Дендонкер, Теодорчик (Телин, 79), Чипчу (Бруно, 64)
Предупреждения:
нет - Тьелеманс, 11; Аппиа, 97
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция