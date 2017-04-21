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Рэшфорд спасает «МЮ», Ибрагимович получает травму, а Малкин добивает «Коламбус». Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Победа над молодежью из "Андерлехта" досталась "Манчестер Юнайтед" дорогой ценой
Победа над молодежью из "Андерлехта" досталась "Манчестер Юнайтед" дорогой ценойИсточник: BBC

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

1. Гол Маркуса Рэшфорда в дополнительное время спас «Манчестер Юнайтед» от конфуза в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с брюссельским «Андерлехтом».

2. «Красные дьяволы» идут дальше, а Жозе Моуринью встал в один ряд с Алексом Фергюсоном по количеству полуфиналов еврокубковых турниров за карьеру.

3. Борьбу за победу в Лиге Европы-2016/17 также продолжают испанская «Сельта», французский «Лион» и амстердамский «Аякс». Для голландского клуба это лучший результат в континентальном турнире за последние 20 лет

4. В матче с «Андерлехтом» травмы получили защитник «МЮ» Маркос Рохо и форвард Златан Ибрагимович. Моуринью всерьез обеспокоен состоянием обоих игроков, но Люк Шоу уверен в том, что по крайней мере швед скоро вернется в строй.

5. Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен в том, что дни капитана сборной Англии Уэйна Руни в клубе сочтены.

6. «Челси» будущим летом может выставить на продажу грозного, но проблемного и недисциплинированного форварда Диего Косту.

7. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рад успехам московского «Спартака» в национальном первенстве, но при этом не желает быть заподозренным в клубных симпатиях.

8. А президент «Урала» Григорий Иванов призывает не вешать на игроков красно-белых золотые медали раньше времени.

9. Яркая игра Евгения Малкина позволила «Питтсбургу» нанести последний и решающий удар «Коламбусу» в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

10. Минувшей ночью кандидатом в сборную России на чемпионат мира-2017 стал не только Сергей Бобровский, но и Артемий Панарин с Артемом Анисимовым. Грозный «Чикаго» был в пух и прах разбит «Нэшвиллом».

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