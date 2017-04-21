Джоэл Кенневилл: «Нэшвилл» играл превосходно
Главный тренер «Чикаго»
Джоэл Кенневилл подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»,
которую «черные ястребы» завершили поражением в четвертом матче (1:4).
«Надо отдать им должное, – приводит слова Кенневилла официальный сайт НХЛ. – Они играли превосходно. Я до сих пор считаю, что мы были недостаточно настойчивы в ряде компонентов. Во многих ситуациях мы могли владеть шайбой гораздо чаще, проиграли много индивидуальной борьбы, неудачно сыграли у ворот, бросали мимо, теряли шайбу. Это отражалось на всей команде. Мы могли быть лучше».
Напомним, «Нэшвилл» одержал сухую победу в серии (4-0) и выбил из Кубка Стэнли команду, занявшую первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
Во втором раунде соперником «хищников» станет победитель серии «Миннесота» – «Сент-Луис», в которой «блюзмены» выигрывают (3-1) после четырех матчей.
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Йоси (Джохансен, Эллис), 29:41 (1:0). Сишонс (Арвидсон, Эллис), 48:52 (2:0). Йоси (Уотсон, Сишонс), 50:21 (3:0). Тэйвс (Кейн, Панарин), 54:42 (3:1). Арвидсон (Саббэн, Форсберг), 58:12 (4:1).
Место и дата
21 апреля 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция