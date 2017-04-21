Джоэл Кенневилл: «Нэшвилл» играл превосходно

Главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом», которую «черные ястребы» завершили поражением в четвертом матче (1:4).

«Надо отдать им должное, – приводит слова Кенневилла официальный сайт НХЛ. – Они играли превосходно. Я до сих пор считаю, что мы были недостаточно настойчивы в ряде компонентов. Во многих ситуациях мы могли владеть шайбой гораздо чаще, проиграли много индивидуальной борьбы, неудачно сыграли у ворот, бросали мимо, теряли шайбу. Это отражалось на всей команде. Мы могли быть лучше».

Напомним, «Нэшвилл» одержал сухую победу в серии (4-0) и выбил из Кубка Стэнли команду, занявшую первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде соперником «хищников» станет победитель серии «Миннесота» – «Сент-Луис», в которой «блюзмены» выигрывают (3-1) после четырех матчей.