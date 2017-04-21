Питер Лавиолетт: Перед началом серии нельзя запланировать, что выиграешь ее всухую

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт после четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (4:1) подвел итоги всей серии, которую «хищники» выиграли всухую.

«Перед началом серии ты не можешь сесть и запланировать выиграть ее всухую. Также нельзя заранее расписать сухой матч. Можно составить план на игру, чтобы выйти и сыграть так, как ты хочешь.

Думаю, наши ребята сыграли действительно здорово. Они очень хорошо реализовали моменты», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в четырех матчах «Нэшвилл» пропустил только три гола. Во втором раунде соперником «хищников» станет победитель серии «Миннесота» – «Сент-Луис», в которой «блюзмены» выигрывают (3-1) после четырех матчей.