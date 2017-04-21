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Питер Лавиолетт: Перед началом серии нельзя запланировать, что выиграешь ее всухую

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт после четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (4:1) подвел итоги всей серии, которую «хищники» выиграли всухую.

«Перед началом серии ты не можешь сесть и запланировать выиграть ее всухую. Также нельзя заранее расписать сухой матч. Можно составить план на игру, чтобы выйти и сыграть так, как ты хочешь.

Думаю, наши ребята сыграли действительно здорово. Они очень хорошо реализовали моменты», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в четырех матчах «Нэшвилл» пропустил только три гола. Во втором раунде соперником «хищников» станет победитель серии «Миннесота» – «Сент-Луис», в которой «блюзмены» выигрывают (3-1) после четырех матчей.

Матч

Нэшвилл - Чикаго - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы:

Йоси (Джохансен, Эллис), 29:41 (1:0). Сишонс (Арвидсон, Эллис), 48:52 (2:0). Йоси (Уотсон, Сишонс), 50:21 (3:0). Тэйвс (Кейн, Панарин), 54:42 (3:1). Арвидсон (Саббэн, Форсберг), 58:12 (4:1).

Место и дата

21 апреля 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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