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«Эдмонтон» победил в овертайме и вышел вперед в серии с «Сан-Хосе»

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«Эдмонтон» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:3 OT) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду в Rogers Place.

По ходу матча «нефтяники» отыгрались со счета 1:3, причем третью шайбу защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом забросил на 58-й минуте. Победу же хозяевам на 19-й минуте овертайма принес форвард Давид Деарнэ.

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на льду 11 минут 18 секунд и нанес два броска по воротам.

Теперь счет в серии стал 3-2 в пользу канадцев. Пятый матч пройдет 22 апреля на льду «акул».

Добавим, что победитель этой серии сыграет во втором раунде с «Анахаймом».

НХЛ

Плей-офф

Западная конференция

1-й раунд

5-й матч

Матч

Эдмонтон - Сан-Хосе - 4:3 О.Т. (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Марун (Драйзайтль, Беннинг), 5:28 (1:0). Бедкер (Тьерни, Сёренсен), 10:12 (1:1). Марло (Торнтон, Диллон), 15:52 (1:2). Шлемко (Уорд, Бедкер), 28:38 (1:3). Летесту (Макдэвид, Драйзайтль), 38:33 (2:3). Клефбом (Деарнэ, Беннинг), 57:14 (3:3). Деарнэ (Секера, Драйзайтль), 78:15 (4:3).

Место и дата

21 апреля 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 3-2 (2:3, 2:0, 1:0, 0:7)

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