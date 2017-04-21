«Эдмонтон» победил в овертайме и вышел вперед в серии с «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:3 OT) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду в Rogers Place.

По ходу матча «нефтяники» отыгрались со счета 1:3, причем третью шайбу защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом забросил на 58-й минуте. Победу же хозяевам на 19-й минуте овертайма принес форвард Давид Деарнэ.

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на льду 11 минут 18 секунд и нанес два броска по воротам.

Теперь счет в серии стал 3-2 в пользу канадцев. Пятый матч пройдет 22 апреля на льду «акул».

Добавим, что победитель этой серии сыграет во втором раунде с «Анахаймом».

НХЛ

Плей-офф

Западная конференция

1-й раунд

5-й матч

Счет в серии: 3-2 (2:3, 2:0, 1:0, 0:7)