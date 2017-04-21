«Эдмонтон» победил в овертайме и вышел вперед в серии с «Сан-Хосе»
«Эдмонтон» одержал
победу над «Сан-Хосе» (4:3 OT) в пятом матче серии первого
раунда плей-офф НХЛ на своем льду в Rogers Place.
По ходу матча «нефтяники» отыгрались со счета 1:3, причем третью шайбу защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом забросил на 58-й минуте. Победу же хозяевам на 19-й минуте овертайма принес форвард Давид Деарнэ.
Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на льду 11 минут 18 секунд и нанес два броска по воротам.
Теперь счет в серии стал 3-2 в пользу канадцев. Пятый матч пройдет 22 апреля на льду «акул».
Добавим, что победитель этой серии сыграет во втором раунде с «Анахаймом».
НХЛ
Плей-офф
Западная конференция
1-й раунд
5-й матч
Матч
Эдмонтон - Сан-Хосе - 4:3 О.Т. (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Марун (Драйзайтль, Беннинг), 5:28 (1:0). Бедкер (Тьерни, Сёренсен), 10:12 (1:1). Марло (Торнтон, Диллон), 15:52 (1:2). Шлемко (Уорд, Бедкер), 28:38 (1:3). Летесту (Макдэвид, Драйзайтль), 38:33 (2:3). Клефбом (Деарнэ, Беннинг), 57:14 (3:3). Деарнэ (Секера, Драйзайтль), 78:15 (4:3).
Место и дата
21 апреля 05:30, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 3-2 (2:3, 2:0, 1:0, 0:7)