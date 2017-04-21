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Президент «Оренбурга»: У нас есть желание продолжить сотрудничество с Евдокимовым

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, что клуб готов продлить контракт с главным тренером Робертом Евдокимовым.

- Если вы знаете историю футбольного клуба «Оренбург», мы такие резкие движения не делаем. Я с 2011 года являюсь президентом клуба и могу точно сказать, что никогда не пойду на такой шаг. К Евдокимову у нас стопроцентное доверие, и об этом знают и главный тренер, и тренерский штаб, и игроки. Никаких разговоров на эту тему мы не ведем, да и мыслей таких в голове нет; что бы ни случилось, Роберт Геннадьевич с командой до конца. Его контракт истекает в конце сезона. О продлении мы пока не разговаривали, но у нас есть желание продолжить сотрудничество. Однако сейчас мысли об одном - остаться, - сказал Столыпин. 

Евдокимов возглавил «Оренбург» в 2012 году и вывел команду в премьер-лигу. В текущем сезоне после 23 туров команда занимает 14-е место, в активе команды 19 очков. 

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