Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль2 : 3 ОТРейнджерс
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Питтсбург5 : 2Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Скауты «Челси» просматривали Мбаппе

Источник:  BFMTVКомментарии

«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.

В среду скауты «синих» присутствовали на стадионе «Луи II» на ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» (Дортмунд). В первую очередь их внимание было приковано к Мбаппе, однако они также следили за другими молодыми французами: защитником Бенжаменом Менди, полузащитниками Тома Лемаром и Тьемуэ Бакайоко.

«Челси» готов включиться в борьбу за Мбаппе, на которого в Англии претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Кроме того, главный тренер команды Антонио Конте высоко оценивает Бакайоко.

А на приобретение Менди в премьер-лиге нацелились «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Напомним, 18-летний Мбаппе забил 12 голов и сделал восемь голевых передач в 23 матчах лиги 1. Также он забивает во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мануэль Аморос: Мадридские команды и «Ювентус» должны молить бога, чтобы не попасть на «Монако»Бывший капитан сборной Франции о шансах «Монако» в Лиге чемпионов.«Интер», «Валенсия» и «Вест Хэм» интересуются защитником «Рубина»К защитнику «Рубина» Морицу Бауэру проявляют интерес ряд клубов, сообщает Tuttomercatoweb.Рэшфорд спасает «МЮ», Ибрагимович получает травму, а Малкин добивает «Коламбус». Главные новости утраРэшфорд спасает «МЮ», Ибрагимович получает травму, а Малкин добивает «Коламбус». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стадии полуфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы.Люк Шоу: Ибрагимович в порядке, он спокойно ходил по раздевалкеЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу полагает, что Златан Ибрагимович смог избежать тяжелой травмы в ответной встрече с «Андерлехтом» (2:1).Рой Кин: Моуринью забил последний гвоздь в крышку гроба РуниБывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен в том, что нападающий Уэйн Руни в скором времени покинет команду.«Челси» готов продать Диего Косту будущим летомФорвард сборной Испании Диего Коста может покинуть лондонский «Челси» в следующее трансферное окно.Лига 1. 34-й тур. «Нанси» - «Марсель», «Лион» - «Монако» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Генрих Мхитарян: Мы все ближе к финалу Лиги ЕвропыПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила 2:1 и по сумме двух матчей вышла в полуфинал.Жозе Моуринью: Я доверяю Рэшфорду вне зависимости от того, забивает он или нетГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила 2:1 и по сумме двух матчей вышла в полуфинал.Маркус Рэшфорд: У «МЮ» было много шансов, мы могли забивать раньшеНападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями после матча против «Андерлехта» в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в следующий раунд.Моуринью в 10-й раз пробился в полуфинал еврокубка и сравнялся с ФергюсономГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз за карьеру вывел свою команду в полуфинал континентального кубкового турнира.Спаситель Рэшфорд. «МЮ» дожал «Андерлехт» в четвертьфинале ЛЕСпаситель Рэшфорд. «МЮ» дожал «Андерлехт» в четвертьфинале ЛЕ«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы.«Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Сельта» и «Лион» вышли в полуфинал Лиги ЕвропыЗавершились все матчи 1/4 финала Лиги Европы. По их итогам определились все полуфиналисты турнира.«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».«МЮ» – «Андерлехт». Ибрагимович заменен из-за травмыФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Футболист был заменен.«МЮ» – «Андерлехт» – 2:1 (доп.время). Как это былоВ ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».«Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом».«Наполи» готов заплатить 10 миллионов евро за ЩесныПольский голкипер Войцех Щесны может перейти в «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Интер» ведет переговоры по трансферам Хамеса Родригеса и ФабиньоМиланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу и защитнику/полузащитнику «Монако» Фабиньо. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Футбол
Люк Шоу: Ибрагимович в порядке, он спокойно ходил по раздевалке
Фигурное катание
Евгения Медведева: Безумно рада, что смогла набрать больше 80 баллов в короткой программе
Хоккей
«Нэшвилл» завершил разгром «Чикаго» в серии и вышел во второй раунд плей-офф
Хоккей
«Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Монреаля», Марков набрал одно очко
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппевсе новости
Тома Лемар
Тома Лемарвсе новости
Тьемуэ Бакайоко
Тьемуэ Бакайоковсе новости
Бенжамен Менди
Бенжамен Мендивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы