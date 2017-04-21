Скауты «Челси» просматривали Мбаппе

«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.

В среду скауты «синих» присутствовали на стадионе «Луи II» на ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» (Дортмунд). В первую очередь их внимание было приковано к Мбаппе, однако они также следили за другими молодыми французами: защитником Бенжаменом Менди, полузащитниками Тома Лемаром и Тьемуэ Бакайоко.

«Челси» готов включиться в борьбу за Мбаппе, на которого в Англии претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Кроме того, главный тренер команды Антонио Конте высоко оценивает Бакайоко.

А на приобретение Менди в премьер-лиге нацелились «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Напомним, 18-летний Мбаппе забил 12 голов и сделал восемь голевых передач в 23 матчах лиги 1. Также он забивает во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов.