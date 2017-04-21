«Интер», «Валенсия» и «Вест Хэм» интересуются защитником «Рубина»

К защитнику «Рубина» Морицу Бауэру проявляют интерес ряд европейских клубов, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, среди тех команд, кто претендует на футболиста, называются «Интер», «Валенсия» и «Вест Хэм».

- Для меня большая честь, что команды такого уровня заинтересованы во мне. На данный момент я рад, что играю за «Рубин», мне есть куда расти здесь. Я рад, что мне доверяют в «Рубине». Я горжусь тем, что делаю. Очень благодарен тренеру Хави Грасии, он многому меня научил. Хотел ли бы перейти в серию А? Конечно. Итальянская лига является одной из самых лучших в мире, - цитирует Бауэра источник.

В текущем сезоне защитник провел за «Рубин» 18 матчей и отдал четыре голевые передачи.