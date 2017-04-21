Парламентарии-футболисты собрались в Сочи
В Сочи сегодня стартовал XXI Международный турнир среди футбольных клубов парламентов и правительств, администраций областей и мэрий городов.
Матчи соревнования, собравшего 10 команд, проходят на стадионе «Центральный» им. Славы Метревели.
По регламенту участники разбиты на 2 группы, в которых игры пройдут по круговой системе. По 4 лучшие команды выходят в ¼ финала и разыграют первенство по системе с выбыванием.
Группа А
1.Правительство Республики Кабардино-Балкария
2.Сейм Латвии
3.Челябинская область
4.Дума Ростова-на-Дону
5.Правительство Воронежской области
Группа Б
1.ФНПР – сборная профсоюзов
2.Сборная городской думы и администрации города Азова
3. Газпром
4.Администрация города Сочи
5.Администрация города Луганск
Турнир завершится 22 апреля.
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