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Парламентарии-футболисты собрались в Сочи

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Сочи сегодня стартовал XXI Международный турнир среди футбольных клубов парламентов и правительств, администраций областей и мэрий городов.

Матчи соревнования, собравшего 10 команд, проходят на стадионе «Центральный» им. Славы Метревели.

По регламенту участники разбиты на 2 группы, в которых игры пройдут по круговой системе. По 4 лучшие команды выходят в ¼ финала и разыграют первенство по системе с выбыванием.

Группа А

1.Правительство Республики Кабардино-Балкария

2.Сейм Латвии

3.Челябинская область

4.Дума Ростова-на-Дону

5.Правительство Воронежской области

Группа Б

1.ФНПР – сборная профсоюзов

2.Сборная городской думы и администрации города Азова

3. Газпром

4.Администрация города Сочи

5.Администрация города Луганск

Турнир завершится 22 апреля.


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