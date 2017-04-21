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Кирилл Сидельников: К лету вернусь на ринг

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Российский боец ММА Кирилл Сидельников рассказал, что пока не подписал контракт с организацией Bellator и намерен вернуться на ринг после травмы летом.

- Как только пройдет травма, буду смотреть на варианты. Мой контракт с Fight Nights позволяет драться и там, и там. Буду смотреть, кто предложит возможность интереснее. Восстановление после операции идет нормально, где-то через неделю начну разрабатывать руку. Бог даст, к лету вернусь, - сказал Сидельников.

Боец получил травму во время подготовки к бою с Сергеем Павловичем в рамках финала Гран-при тяжелого веса Fight Nights. Из-за повреждения россиянин снялся с поединка. На счету Сидельникова 11 побед и четыре поражения в ММА.

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