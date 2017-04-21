Джонатан Тэйвс: Хуже такого поражения от «Нэшвилла» может быть только непопадание в плей-офф

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс после четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом» (1:4) подвел итог серии (0-4).

«Трудно после такого поражения и неудачи, – приводит слова Тэйвса официальный сайт НХЛ. – Вылететь в четырех матчах и проиграть серию всухую, как это получилось у нас, – это особенно неприятно.

В нашем составе есть те, кто проходил всю дистанцию. Учитывая потенциал команды, сейчас нас переполняют негативные эмоции. Хуже может быть только непопадание в плей-офф».

Напомним, «Чикаго» вылетает в первом раунде плей-офф во втором сезоне подряд.

За четыре матча серии с «Нэшвиллом» «черные ястребы» забили только три гола.