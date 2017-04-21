Джонатан Тэйвс: Хуже такого поражения от «Нэшвилла» может быть только непопадание в плей-офф
Капитан «Чикаго»
Джонатан Тэйвс после четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»
(1:4) подвел итог серии (0-4).
«Трудно после такого поражения и неудачи, – приводит слова Тэйвса официальный сайт НХЛ. – Вылететь в четырех матчах и проиграть серию всухую, как это получилось у нас, – это особенно неприятно.
В нашем составе есть те, кто проходил всю дистанцию. Учитывая потенциал команды, сейчас нас переполняют негативные эмоции. Хуже может быть только непопадание в плей-офф».
Напомним, «Чикаго» вылетает в первом раунде плей-офф во втором сезоне подряд.
За четыре матча серии с «Нэшвиллом» «черные ястребы» забили только три гола.
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Йоси (Джохансен, Эллис), 29:41 (1:0). Сишонс (Арвидсон, Эллис), 48:52 (2:0). Йоси (Уотсон, Сишонс), 50:21 (3:0). Тэйвс (Кейн, Панарин), 54:42 (3:1). Арвидсон (Саббэн, Форсберг), 58:12 (4:1).
Место и дата
21 апреля 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция