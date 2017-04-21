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Мирча Луческу: Такие моменты, как непоставленные пенальти, заставляют игроков нервничать и допускать ошибки

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита».

 В каком состоянии команда перед матчем?
– Единственное, что дает команде необходимый энтузиазм - результаты команды. Особенно после такой игры со «Спартаком», где мы полностью имели преимущество, создавали моменты, где нам не поставили два пенальти за игру рукой Комбарова и фол на Ивановиче. В какой-то мере «Спартак» обороняется в своей штрафной площадке в итальянском стиле. Такие моменты, как непоставленные пенальти, заставляют игроков нервничать и допускать ошибки.

Эта ситуация уже не первый раз, у нас не было почти ни одной игры без неприятных моментов и казусов. Почти всегда это было не в нашу пользу. Единственный момент, когда судьи оказались на нашей стороне - второй гол в ворота «Арсенала», когда Данни немного был в офсайде. Если бы судья там поднял флажок - он был бы прав. Во всех остальных играх всегда были ошибки не в нашу пользу. Нас это не оправдывает, я просто констатирую факт. Я напомнил своим игрокам некоторые моменты из Лиги Европы. Посмотрели, как МЮ прошел «Андерлехт», который мы могли и 5:0 обыграть, но потеряли концентрацию.

После той игры те же игроки имели полнейшее преимущество, доминировали. Сейчас те же игроки, та же команда, те же принципы игры, но набрали меньше очков, чем должны были, потеряли уверенность в своих силах. Нас ждет непростая игра с «Уралом». Обратим внимание, что это команда лучшая по результатам за последнее время в РФПЛ. Непросто команде, которая находилась внизу таблице, выиграть пять игр подряд. Мы должны трактовать эту игру большим вниманием и собранностью, как и все остальные игры. 

– Кто не готов?
– За исключением Анюкова все готовятся. Саша болел, была температура. Сейчас он работает индивидуально.

– Вы сказали, что поле специфическое. Насколько оно может помешать «Зениту»?
– Думаю, поначалу будет хорошее поле, оно позволит играть. Потом, возможно, может испортиться, нужно быть готовыми к ошибкам, которые будем допускать. Пытаться их не делать и быстрее исправлять. Конечно, на таком поле, если оно испортится, будет проще команде, которая обороняется. Но это не имеет значения. Тем более что «Урал» много прессингует, фолит. Мы должны иметь терпение и быть максимально собранными в каждом эпизоде. На таком стадионе, когда он будет полным, «Зенит» не может терять очки.

– Много матчей провели на зимнем сборе. Они дали эффект?
– Мы провели его больше для новичков и молодых игроков. Часто проводили игры по 45 минут двумя составами, и в тот же день была полноценная тренировка. Те, кто имели меньше практики, проводили игры.

Они сейчас хорошо готовы, тестирование показывает, что раньше мы делали 105 км за игру, сейчас доходит до 116-117 км. Этого потолка мы не достигли в игре со «Спартаком». В мотивации и агрессивности мы не сумели подняться на уровень «Спартака». Они были лучше нас, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.  

Матч

Зенит - Урал

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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